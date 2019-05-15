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Общество

На Жигулевской ГЭС закрыли затворы водосливной плотины

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Жигулевской ГЭС закрыли водосливную плотину. Теперь вода проходит через гидроагрегаты. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Затворы были открыты 23 дня (в 2018 г. водосливная плотина была открыта 46 дней, в 2017 г. - 126 дней, а в 2016 г. - 55 дней).

С 15 по 16 мая Жигулевская ГЭС, в соответствии с указаниями Росводресурсов, будет работать со среднесуточными расходами 10000 + 300 м³/с. Суммарный приток воды сегодня составил 13761 м³/с, в том числе боковой приток - 4170 м³/с, ведется плановое наполнение Куйбышевского водохранилища.

Уровень Куйбышевского водохранилища в районе водопоста Тольятти составил 49,93 м, в нижнем бьефе у здания ГЭС - 30,48 м.

Фактический суммарный приток к створу Жигулевского гидроузла в апреле составил 12095 м³/с. Боковая приточность составила 3525 м³/с (78,2% от среднемноголетней величины).

По уточненной информации Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории, ожидаемый боковой приток воды в Куйбышевское водохранилище в мае 2019 г. составит 3100-3900 м³/с при среднемноголетней величине 4380 м³/с.

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