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В Самарской области более 14,5 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 мая, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещание в формате видеоконференцсвязи по вопросам подготовки к ЕГЭ и организации летнего отдыха детей в России. Участие в нем принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году в Самарской области сдача ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля (основной период - до 13 июня). Общее количество участников государственной итоговой аттестации, которые будут сдавать экзамены в основной период - 14785 человек, ЕГЭ напишут 14549 человек.

Для проведения экзаменов (ГИА и ЕГЭ) определены 114 пунктов, все они оборудованы средствами видеонаблюдения, будет организована онлайн-трансляция процесса прохождения ЕГЭ. На сегодня 99,6% специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в Самарской области, прошли обучение по федеральным стандартам.

"Наша задача - обеспечение безопасности участников экзамена, недопущение никаких технологических срывов при организации проведения государственной итоговой аттестации. Необходимо провести работу по предупреждению нарушений со стороны участников экзаменов", - отметила Татьяна Голикова.

Второй темой совещания стала организация летней детской оздоровительной кампании. Всего в России в этом году будет работать свыше 45,3 тыс. лагерей, в которых отдохнет более 5 млн детей, отметила Татьяна Голикова.

В Самарской области в 2019 году будут работать 50 оздоровительных учреждений, которые примут почти 40 тыс. детей. На подготовку и проведение кампании в бюджете области предусмотрено 1,4 млрд руб., в том числе 942 млн руб. из средств областного бюджета. Это на 25% больше, чем в прошлом году.

Благодаря увеличению средств областного бюджета в 2019 году будет проведено укрепление материально-технической базы 28 оздоровительных лагерей, в том числе асфальтирование подъездных путей, ремонт и оснащение спортплощадок и бассейнов.

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