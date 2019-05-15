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Происшествия

Самарцы обсуждают видео с привязанным к столбу львенком на ул. Товарной

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 мая, в седьмом часу вечера, в соцсетях появилось видео, которое автор сопроводил подписью: "Товарная 72. Привязанный к столбу то ли рысь, то ли еще кто-то пятнистый. Не разобрать кто".

На видео запечатлен привязанный к столбу у одноэтажного дома зверь семейства кошачьих, который мечется из стороны в сторону.

Видео получило широкий резонанс. Самарцы обсуждали ситуацию и пытались угадать, что за зверь находился без присмотра на улице. Кто-то предположил, что хозяин животного зашел в магазин, находящийся в доме, оставив питомца на улице. Также в обсуждениях говорится, что хозяин с этим зверем живет где-то поблизости и местным жителям уже известен.

А пользователь Юля Ж., вероятно, разбирающаяся в животных, сделал свое заключение: "Это львёнок, примерно 5-6 месяцев. Выглядит довольно упитанным. Вот воды рядом не наблюдаю — это плохо".

Некоторые обсуждающие возмущались тем, что небезопасное животное свободно находится на улице. Кто-то сообщил, что уже вызвали полицию и стражи порядка якобы должны подъехать.

Как ситуация будет разрешаться дальше, покажет время.

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