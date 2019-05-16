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Общество

Вблизи с. Курумоч археологи нашли каменные орудия, развалы сосудов и фрагмент бронзового браслета

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 12 мая совместной археологической экспедицией СОИКМ им. П.В.Алабина и Института истории и археологии Поволжья при участии Независимой комплексной археологической экспедиции велись раскопки раннесредневекового поселения "Власть труда" вблизи с. Курумоч Волжского района, сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Фото: УГООКН Самарской области

Среди находок 2017-2018 гг. - фрагменты лепных сосудов и кости животных, железный рыболовный крючок, глиняное лепное биконическое пряслице. Основную часть находок составляют фрагменты лепных сосудов, а также фрагменты кругового кувшина салтовского круга и амфор крымского типа.

Особо следует отметить находки, связанные с металлургическим производством железа, - металлургические шлаки и угли. Есть основания предполагать наличие железоплавильных печей-домниц.

На основании раскопок можно утверждать, что территория памятника заселялась неоднократно, начиная с первобытной эпохи. Основной слой оставлен в VIII-X вв. н э. населением хазарского времени. Причем население это, по всей видимости, было полиэтническим. Судя по обнаруженным артефактам, на поселении могли проживать представители раннеболгарского, раннеславянского, древневенгерского населения.

Среди находок мая 2019 г. - каменные орудия, развалы сосудов, керамическое пряслице, фрагмент бронзового браслета и другие находки.

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