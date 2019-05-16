Вблизи с. Курумоч археологи нашли каменные орудия, развалы сосудов и фрагмент бронзового браслета

С 1 по 12 мая совместной археологической экспедицией СОИКМ им. П.В.Алабина и Института истории и археологии Поволжья при участии Независимой комплексной археологической экспедиции велись раскопки раннесредневекового поселения "Власть труда" вблизи с. Курумоч Волжского района, сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Среди находок 2017-2018 гг. - фрагменты лепных сосудов и кости животных, железный рыболовный крючок, глиняное лепное биконическое пряслице. Основную часть находок составляют фрагменты лепных сосудов, а также фрагменты кругового кувшина салтовского круга и амфор крымского типа.

Особо следует отметить находки, связанные с металлургическим производством железа, - металлургические шлаки и угли. Есть основания предполагать наличие железоплавильных печей-домниц.

На основании раскопок можно утверждать, что территория памятника заселялась неоднократно, начиная с первобытной эпохи. Основной слой оставлен в VIII-X вв. н э. населением хазарского времени. Причем население это, по всей видимости, было полиэтническим. Судя по обнаруженным артефактам, на поселении могли проживать представители раннеболгарского, раннеславянского, древневенгерского населения.

Среди находок мая 2019 г. - каменные орудия, развалы сосудов, керамическое пряслице, фрагмент бронзового браслета и другие находки.