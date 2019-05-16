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С бывших топ-менеджеров Волгабурмаша хотят взыскать более 7 млрд рублей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бенефициаров и бывших топ-менеджеров ОАО "Волгабурмаш" хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 7,47 млрд руб. в рамках дела о банкротстве организации. Об этом сообщается в материалах КАД ВАС.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Так, иск подан конкурсным управляющим ООО "Самарский буровой инструмент" к 11 лицам, среди которых бывшие руководители общества Александр Боснак и Марат Матевосян, Дмитрий Анатольевич Блашкевич (бывшим собственником ООО "Самарский буровой инструмент" является Дмитрий Андреевич Блашкевич. - Прим. Волга Ньюс), Вадим Егиазаров, которого СМИ называли бенефициаром Волгабурмаша, сотрудницы общества (возможно, бывшие. - Прим. Волга Ньюс) Людмила Егорова, Тамара Евдокимова и Елена Керженцева, бывший член совета директоров Иван Смолин, Альберт Степанян, входивший в число акционеров Балтиневстбанка, также считавшегося близким Волгабурмашу, совладелец "Самарского бурового инструмента" Дмитрий Тихонов и гендиректор ОАО "ВБМ-Групп" Роман Янушанец.

Решение по этому требованию судом пока не принято.

Напомним, Волгабурмаш является производителем буровых долот для нефтегазовой отрасли и горнодобывающей промышленности. Предприятие называли близким Александру Швидаку. Согласно раскрытой обществом информации, 60,6% его акций принадлежат ОАО "ВБМ-Групп".

В настоящее время Волгабурмаш находится в последней стадии банкротства - конкурсном производстве. Процедура банкротства предприятия была запущена в марте 2014 года. Реестр кредиторов предприятия насчитывает более 45 компаний, общий объем требований которых превышает 7,3 млрд рублей.

В декабре 2015 г. в рамках процедуры внешнего управления комитет кредиторов ОАО "Волгабурмаш" принял решение о создании одноименного АО, 100% акций которого принадлежит банкротящемуся предприятию. На новое юридическое лицо были переведены трудовой коллектив ОАО и часть недвижимости. Благодаря этому удалось сохранить завод, и в настоящее время АО "Волгабурмаш" осуществляет производственную деятельность.

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