Что нельзя пропустить на Ночи музеев-2019 в Самаре

"Ночь музеев" - уже привычное событие для Самары. И если первые акции все встречали с большим воодушевлением, то в прошлом году критики было больше, чем положительных отзывов. Судя по программе, ожидать чего-то фантастического и особенного в этом году не стоит, но если правильно подобрать маршрут, то можно прекрасно провести вечер и собрать множество положительных эмоций. Попробуем разобраться, куда и когда лучше всего идти. Тем более что в этом году музеи наконец-то серьезно снизили цены на билеты. До бесплатного входа, конечно, еще далеко, но уже приятно.

Самые интересные мероприятия на Ночи музеев-2019

Художественный музей. Лаборатория современного танца "POST SCRIPTUM" Павла Самохвалова с двумя перформансами: "Обезличенные детали личного целого" и "Чаепитие с Prada". Потому что то, что делает Павел Самохвалов, - обычно хорошо.

Музей Модерна (22:10) Джазовый концерт проекта Marthe (Франция, Греция). Потому что там саксофонист-грек и трубач-француз, и можно спокойно посмотреть арт-объекты во дворе Музея модерна.

Музей им. П.В.Алабина - Ночной кинопоказ на крыше музея. Потому что это романтично.

Литературный музей (19:00) - Открытие выставки "Вторжение: выставка "испорченных" книг и вещей". Потому что надо быть первым.

Галерея "Виктория" (21:30) DJ-сет от куратора выставки "Вера в глубоком кризисе" Веры Трахтенберг и художника-перфомансиста Алексея Таруца. Потому что нельзя не пойти в "Викторию" на Ночь музеев.

"Внутри головы Льюиса" (6+)

Художественный музей

Куйбышева, 92

Художественный музей, как всегда, за основу взял тему текущей выставки и пытается ее обыграть. В этот раз вдохновением для "Ночи музеев" стала выставка фоторабот Тима Уокера для календаря Pirrelli. Мы уже писали об ее открытии и говорили что Тим Уокер - гений, но наш музей не сумел его выгодно преподнести, просто завесив стены его большими фотокарточками. Так вот, в этот раз у Художественного музея есть все шансы реабилитироваться и удивить гостей настоящим Зазеркальем, а не просто расставить пять больших шахматных фигур на бетонном полу в выставочной комнате. Музей замахнулся на невозможный мир Льюиса Кэролла, но удастся ли ему поразить своих зрителей?

С 19:00 музей будет бомбардировать детей и взрослых всевозможными мастер-классами. Здесь научат раскрашивать гипсовые фигурки, изготовить декоративную шляпку, представят возможность попробовать заняться книжной иллюстрацией и даже мультипликацией. В тот же вечер для желающих - экскурсии: в 19:30 и 21:00 выставка Бориса Кустодиева "Фотография. Живопись. Графика", а в 20:00 и в 22:00 - по выставке Тима Уокера. В музыкальной программе заявлен пока только DJ Bamboo. Не обойдется и без игровой программы для детей и театральных энтузиастов из "ШПАМ". Наверное, самыми интересными мероприятиями в Художественном музее будут выступления лаборатории современного танца POST SCRIPTUM (потому что это проект Павла Самохвалова, а он умеет делать хорошо и интересно) и лекция одного из самых популярных самарских фотографов Олега Давыдова. Лекция начнется в 21:00.

Уточнить время и программу можно

в официальной группе встречи в ВК или по телефонам: (846) 332-33-09, 332-05-64

Цена билета: 150 рублей, дети до 6 лет - бесплатно

"Ретромания" (16+)

Музей Модерна

Красноармейская, 15

В Музее Модерна всегда хорошо. Там очень уютный дворик и каждый год приятная программа: обязательно странная и не всегда понятная, но искренняя и не напрягающая. Сюда можно прийти надолго. Продолжаем говорить о том, что именно в Музее Модерна самая креативная команда, которая способна из ничего сделать что-то хорошее.

Темой для "Ночи музеев" станет "Ретромания". Во дворе появится несколько арт-объектов и мини-павильонов, посвященных различным эпохам. На сцене пройдет музыкальный марафон: Isaaс Mo (Самара), "Твои Друзья Полимеры" (Самара), проект Marthe (Франция, Греция). А в самом музее будет представлен однодневный проект "Распаковка особняка", где можно увидеть помещения, куда обычно простых смертных зрителей не пускают. Все это не обойдется без трепетного участия современных художников. А под конец вечера зрители услышат колокольный звон.

Уточнить время и программу можно

в официальной группе встречи в ВК или по телефону (846) 333-24-98.

Цена билета: 150 рублей

"Ночь музеев - 2019"(12+)

Музей им. П.В.Алабина

Ленинская, 142

Хоть какой-то музей вспомнил, что 2019 официально значится Годом театра, и посвятил свою программу именно этой теме. Начнется все в 19:00 с моноспектакля актрисы Сызранского драматического театра Марии Зиновой "Репортаж из коробки", продолжится выступлением команды "Дайте Грэмми" в 20:00 и концертом солистов Самарского театра оперы и балета в 21:00. Тут же будут задействованы артисты уличных театров и научные сотрудники музея, которые проведут экскурсии по выставке "Его величество- театр!" И самое интересное - кинопоказ на крыше музея в завершение вечера!

Уточнить время и программу можно

в официальной группе музея в ВК или по телефону: 333-64-23

Цена билета: 150 рублей

P.S. Дом-музей В.И.Ленина (ул. Ленинская, 131) в этот вечер будет водить экскурсии по выставке "Легенды простых вещей" до 22:00. А в Доме-музее М.В.Фрунзе можно будет изготовить из бумаги легендарный красноармейский головной убор (!) и послушать об униформе Красной Армии.

"Вторжение в усадьбу" (16+)

Литературный музей

Фрунзе, 155

Двор Литературного музея - это еще одно место, где всегда хорошо в Ночь музеев, и не только благодаря программе. Сюда стоит приходить хотя бы ради чудесного двора и цветущих кустов сирени. В этом году Литературный музей станет вдоль и поперек изучать деконструктивизм. Он уже может смело забирать приз "Самая серьезная и информативная программа Ночи музеев-2019". Здесь и интерактивные площадки и инсталляции, и тематические мастер-классы, и авторские экскурсии и лекции, открытие новой выставки "Вторжение: выставка "испорченных" книг и вещей", концерт групп Mailo и "Дзен Сити", и диджей-сет.

Программа Литмузея настолько насыщенна, что наверняка каждый найдет для себя что-то интересное и точно узнает, что-то новое. Музей серьезно подошел к событию Ночи, поэтому должно быть, как минимум, неплохо.

Уточнить время и программу можно

в официальной группе встречи в ВК или по телефону (846) 332-11-22

Цена билета: 100 рублей

"Лаборатория цвета"

"Горький Центр"

Куйбышева, 113, 3 этаж

Здесь все завязано на выставке "Живой цвет: автохромы Леонида Андреева". Вокруг нее будет строиться вся интерактивная программа: экскурсия с помощью старого диапроектора и советских слайдов, лекция про амбротипию, мастер-класс по созданию фотограммы с возможностью забрать результаты своей работы домой. Концертная программа - акустический перформанс Юры Бабединова и концерт Павла Куприянова.

Вечер в "Горький Центре" обещает быть спокойным и уютным - как раз для тех, кто хочет спокойно провести Ночь музеев.

Уточнить время и программу можно в официальной группе Центра в ВК или по телефону (846) 333-89-01

Цена билета: 100 рублей

"Элементы кино"

Музей Эльдара Рязанова

Фрунзе, 120

В прошлом году именно здесь было интереснее всего. Но то было официальное открытие музея, и в этом году все будет проще. Как же любил Эльдар Рязанов обыгрывать в своих фильмах тему бюрократии! Вот и в его музее многое будет строго по записи. Хотите участвовать в мастер-классе по танцам от студии "Созвездие"? Запись в группе или по телефону +78463320516. Хотите поучаствовать в квесте "По пути Рязанова"? Запись в группе или по тому же телефону. Зато все бесплатно. Прекрасный повод посетить новый музей, о котором говорят как о самом интересном на данный момент в Самаре, посмотреть спектакль "Притворщик" от студентов СГИКа и послушать лекции про кино.

Платной (и тоже строго по записи) будет только экскурсия по основной экспозиции, которую проведет старший научный сотрудник музея Олег Горяинов в 22:00. Киноманам музей делает подарок и приглашает на лекцию "Элементы немого кино и видео-эссе: от Бастера Китона до Йонаса Мекаса " от Максима Селезнева, главного редактора интернет-журнала об авторском кино Cineticle в 21:00.

Уточнить время и программу можно

на официальном сайте музея или по телефону (846) 332-05-16

Цена билета: бесплатно (кроме одной экскурсии по основной экспозиции в 22:00)

"Вера в глубоком кризисе" (6+)

Галерея "Виктория",

Некрасовская, 2

Самая посещаемая галерея Самары, высоко несущая знамя современного искусства, и одна из немногих, кто умеет грамотно работать с аудиторией - "Виктория". В этом году у галереи программа небольшая, зато с презентацией новой выставки и интерактивом на открытом воздухе. Из не самых приятных перемен - программа в галерее платная, символические 100 рублей. Возможно, это хотя бы чуть-чуть спасет галерею от наплыва гостей. Потому что толпа - единственное, что создает некоторые неудобства на Ночи музеев в "Виктории". Стоит обратить внимание, что программа во дворе - лекция и творческие и игровые забавы вокруг проекта "Корабль Толерантности" Ильи и Эмилии Кабаковых - бесплатна.

Можно было бы посоветовать всем прийти на новую выставку молодых московских художников "Вера в глубоком кризисе" в другой день, не на Ночь музеев. Но в тот вечер там будут презентация от куратора выставки Веры Трахтенберг и ее DJ-сет (21:30- 22:30) и встреча с художником Игорем Самолетом (19:00-20:00), что лучше не пропускать.

Уточнить время и программу можно на официальной странице встречи или по телефону (846) 277-89-12

Цена билета: на мероприятия в галерее - 100 рублей, на мероприятия во дворе галереи - бесплатно.

Самарская публичная библиотека

Куйбышева, 95

В прошлом году программа публичной библиотеки стала приятным сюрпризом. Сюда действительно приятно приходить - есть какой-то уют и радушие. В программе в этом году у них пешеходная экскурсия "Элементы истории" (6+) в 17:00 с местом сбора на ул. Ленинградской, 76, специальная интерактивная программа для детей (4+) в 16:30, квест-экскурсия "Загадки старой Самары"(16+) в 20:30 с местом сбора около входа в библиотеку, интеллектуальная игра по музеям мира (12+) в 18:30, экскурсия-дегустация "Сладкие элементы улицы Дворянской"(12+) в 19:30 с местом сбора на пл. Революции. Особенно можно порекомендовать лекцию "Любовь горожанина 19 века"(16+) от Зои Кобзевой в 20:30.

Уточнить время и программу можно

на официальной странице Библиотеки или по телефону (846) 332-21-97

Цена билета: бесплатно, но на экскурсионные программы ведется предварительная запись по телефону (846) 332-21-97.

На этом, конечно, все самарские музеи не заканчиваются. Поэтому быстрым обзором:

В галерее "Ностальжи" можно будет поучиться делать коллаж и познакомиться с творчеством художника Антона Вейса - ссылка на страницу встречи.

В КВЦ "Радуга" - серия мастер-классов для детей, музыка, квесты, театр теней.

Средневековье настигнет зрителей в Музее живой истории.

Музыка, трайбл, мастер-классы и много мероприятий - по предварительной записи в МВЦ "Самара Космическая".

Рефлексия и перфоманс-аттракцион в StrelkaHall.

Квесты и мастер-классы по робототехнике в Историческом парке "Россия - моя история".