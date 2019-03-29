Немодная выставка с приятными гостями

В Художественном музее в Самаре открылась выставка фотографий Тима Уокера для календаря Pirelli 2018.

Самара стала шестым городом в туре выставки. До этого она побывала в Кирове, Йошкар-Оле, Воронеже и в Казани. В московском Мультимедиа Арт Музее (МАММ), где выставка была впервые представлена в России, сейчас уже больше месяца экспонируется Календарь Pirelli 2019.

Сам календарь выпускают ограниченным тиражом и простым смертным купить его достаточно сложно. Раньше календарь активно эксплуатировал образы обнаженного женского тела, но быстро поймал тренды, и вот он уже позиционирует себя как ода женственности, толерантности, эстетическому многообразию.

На выставке в Самаре была представлена серия 2018 г., которую отснял для Pirelli Тим Уокер. Фотограф известен своей страстной любовью к сюрреализму и рококо. Он тщательно выстраивает композицию и старается избегать фотошопа. Его работы можно сравнить с картинами эпохи барокко — много движения, яркие краски, запоминающиеся образы, конфликт в сложной композиции. Взяв за основу сказку "Алиса в стране Чудес", Тим Уокер создавал целые мизансцены с моделями, декорациями и атрибутикой. Поэтому в каждой фотографии для этого сета есть своя история, своя экспрессия, и свой вызов. Выход Календаря Pirelli 2018 стал большим событием для мира моды и искусства, так как впервые в съемках этого культового проекта приняли участие только афроамериканцы. И если для российского зрителя такой ход не производит сногсшибающий эффект, то для постколониального мира это серьезное событие и разрыв гнетущих шаблонов.

Но, положа руку на сердце, не умеет Самарский художественный музей экспонировать модные фотовыставки. Два полуподвальных зала под названием "Коллекционер", фонари-прожекторы, которые дают разве что блики на глянцевой поверхности изображений, отсутствие нормального общего освещения — явно убивают всю эстетику Тима Уокера. Все фотографии висят просто в ряд по линии в хаотичном порядке. А грамотное экспонирование для этой выставки — главное, так как посмотреть все фотографии Уокера для Календаря Pirelli 2018 можно с легкой душой в интернете, и не покупать билет за 250 рублей. Кстати, на открытие билет стоил 200 руб., что трудно отнести к щедрости музея. Ведь вся презентация выставки была больше похожа на навязчивую рекламу одного глянцевого самарского журнала, чье название чеканилось в микрофон каждые десять минут в тех или иных обстоятельствах. Разбросать по бетонному полу несколько увеличенных шахматных фигурок, привезти рекламного пластмассового жирафа для фотоколла и пригласить диджея — нет, это не открытие выставки, и на светскую тусовку тянет с большим трудом.

Но если о хорошем, то публика на открытие пришла самая очаровательная. Да и диджея пригласили не самого плохого. Ну и опять же хочется подчеркнуть, что современные выставки это больше место встреч, нежели презентации работ.