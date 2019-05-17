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Промсвязьбанк дарит 300 бонусных баллов новым держателям кредитных карт

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк возобновил акцию "Добро пожаловать!" по кредитным картам. Клиенты, открывшие до 15 августа 2019 года кредитные карты "Двойной кэшбэк", "100+" или "Платинум", могут получить welcome bonus в размере 300 бонусных баллов по программе лояльности банка "Кэшбэк".

Чтобы получить welcome bonus, нужно подключиться к программе лояльности "Кэшбэк" и совершить любую покупку на сумму свыше 1000 руб. за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи кредитной карты. Баллы начисляются на бонусный счет не позднее четырнадцатого календарного дня после месяца, в котором были совершены операции. Начисленные бонусы можно в любой момент обменять на рубли по курсу 1 бонус = 1 рубль в интернет- или мобильном банке.

Промсвязьбанк предлагает выгодные условия по кредитным картам. По флагманской карте "Двойной кэшбэк" с лимитом до 600 тыс. руб., ставкой 26% годовых и беспроцентным периодом до 55 дней доступно начисление кэшбкэка 10% в повышенных категориях с использованием кредитного лимита, возврат 1% за остальные покупки, а также 1% от суммы погашения кредитного лимита.

Зарплатные клиенты Промсвязьбанка могут оформить кредитную карту "Платинум" со ставкой 25,9% годовых, стоимостью годового обслуживания в 590 руб., беспроцентным периодом до 55 дней и выгодным снятием наличных в любых банкоматах.

По кредитной карте "100+" с лимитом до 600 тыс. руб. беспроцентный период составляет более трех месяцев.

ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

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