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Преступления Происшествия

Обвиняемый в убийстве охранника банка напал на конвоира

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 мая, в конвойном помещении Самарского областного суда было совершено нападение на сотрудницу конвойной службы.

Накануне случившегося подсудимый Виктор Самсонов, которого присяжные признали виновным в убийстве охранника банка и организации банды, ходатайствовал об ознакомлении с материалами его уголовного дела. Федеральный судья Михаил Кондаков удовлетворил его просьбу.

Для этого Самсонова этапировали из СИЗО. Во время ознакомления с делом он попросил, чтобы его вывели в туалет. Женщина-конвоир, видимо, показалась Самсонову легкой жертвой. Он ударил ее и начал душить. На помощь конвоиру подоспели коллеги.

На место происшествия прибыли сотрудники Самарского райотдела полиции, на территории которого находится областной суд. Пока неизвестно, получила ли конвоир серьезные повреждения, и по каким статьям будет возбуждено уголовное дело. Однако правоохранители предполагают, что целью Самсонова мог быть вовсе не побег, а провокация охраны на применение оружия. Ведь подсудимому грозит очень большой срок, который, очевидно, он не хочет отбывать.

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