Премьеры недели: убийцы, шерифы, французы и покемоны

В эти выходные на больших экранах долгожданный серийный киллер Джон Уик, множество милых зверушек-покемонов, десант французского кино, и даже серьезный вестерн с Итан Хоуком.

Премьера недели: "Джон Уик 3" (18+)

Медиафраншизу про киллера Джона Уика можно назвать главным боевиком последнего десятилетия. Никто не приблизился к такой эстетически выверенной, практически комиксовой картинке, при этом ни на йоту не отойдя от реалистичных образов и канонов жанра. Стильный Киану Ривз настолько лаконично вписался в сценарий фильма, что роль Джона Уика стала для него блестящей на данном, достаточно застойном, этапе карьеры.

Третью часть истории про серийного киллера по кличке "Баба Яга", который хочет бросить свое гнусное дело убивать людей, но никак не может прекратить, ждали два года. В последней серии зрители расстались с Джоном, когда тот был уже без жены, но с собакой, и "вне закона" со стороны системы криминального мира со статусом "экскомьюникадо". Тогда за голову Джона Уика была объявлена награда $14 млн, и за ним начала охотиться целая армия наемных убийц. И если во второй части франшизы было бессчетное количество убийств, то довольно ясно представлялось, что в третьей части их будет еще больше.

Эстетика фильма и та легкость, с которой персонаж Киану Ривза убивает злодеев, настолько привлекательна для зрителей, что на "Джона Уика" в кинотеатр идут и любители зубодробительных боевиков, и поклонники качественного кино. Ритмика, эстетика, стиль — три составляющих успеха боевика Чада Стахелски, которые делают "Джона Уика 3" главным фильмом недели.

В кино с детьми: "Покемон. Детектив Пикачу" (6+) и "Капитан семи морей" (6+)

Если бы "Покемон. Детектив Пикачу" вышел три или два года назад, то он бы сорвал все боксофисы. Тогда игра от Nintendo Pokemon Go била все рекорды по популярности. Покемонов хорошо помнит и поколение тридцатилетних, в их детстве это был практически главный мультфильм. Многие и сейчас могут перечислить на память с десяток имен странных существ. Скорее всего, именно эти люди и пойдут в выходные в кинотеатры.

"Покемон. Детектив Пикачу" — легкий простой детский фильм, где главное не столько сюжет, сколько поведение забавных и, в большинстве своем, миленьких существ. Режиссер Роб Леттерман разбавляет примитивную детективную историю множеством практически незаметных легковесных шуточек и большим количеством покемонов в массовке. Уже есть претензии от поклонников исконного сериала и компьютерных игр, что авторы довольно вальяжно отнеслись к первоисточникам и сделали акцент не столько на зверушках, сколько на реальных людях. Но это не мешает им умиляться Пикачу, которого представил в фильме Райан Рейнольдс.

На этой неделе в кинотеатре довольно мало фильмов для детей. К "Покемонам" можно назвать лишь немецкий мультфильм "Капитан семи морей". Максимально скучный с графикой как из старых компьютерных игр мультфильм рассказывает историю о друзьях, за которыми гонятся солдаты и пираты. Наверное, если очень хочется сходить в кино с детьми, то лучше дождаться выхода на следующей неделе диснеевского фильма "Аладдин", а через две недели на больших экранах — мультбомба "Тайная жизнь домашних животных 2". В любом случае, лучше дома посмотреть прекрасную советскую и российскую анимацию.

Лучший актерский состав: Малыш Кид (18+)

Если в фильме играет Итан Хоук, то это уже достаточно, чтобы пойти на него в кинотеатр. "Малыш Кид" — классический американский вестерн от актера Винсента ДʼОнофрио, который ради случая пересел в режиссерское кресло. Здесь и неузнаваемый злодей Крис Пратт, который всеми силами пытается сбросить с себя клеймо весельчака из "Стражей Галактики", и юный дерзкий Дэйн ДеХаан, который упорно рвется в большие актеры. Интересно, что Итак Хоук, Крис Пратт и Винсент ДʼОнофрио познакомились на съемках другого вестерна "Великолепная семерка" (2016). Видимо, им так понравилось играть в крутых ковбоев и шерифов, что они решили продолжить. В этот раз они взяли оригинальный сценарий про принципиальную битву отъявленного преступника и крутого шерифа, свидетелем которой становится подросток Малыш Кид. Фильм удачно встает в коллекцию "мужских" фильмов, где есть место грубости, жестокости, предательству и перестрелкам на Диком Западе.

Ужасы недели: Проклятые (16+)

Страшно сказать, но на этой неделе в прокате лишь один фильм ужасов. Даже странно, неужели этот ящик Пандоры наконец-то захлопнулся и в сетке кинотеатров станет меньше второсортных однообразных страшилок.

"Проклятые" — история о письме-смерти, которое нужно переслать, чтобы страшная участь тебя не настигла. Снял эту историю, напичканную резкими движениями и всевозможными жанровыми паттернами, совсем юный режиссер Люк Джейден Савицки. "Проклятые" имеют ничтожно низкие рейтинги и встречи с ними лучше избежать.

Десант французских фильмов: "SuperЗять" (16+), "Танцуй сердцем" (12+), "Новая жизнь Аманды" (12+) и "Золотая молодежь" (18+)

"SuperЗять" — семейная комедия про отца, чья дочь начала встречаться со знаменитым регбистом. Отец счастлив, он уже видит в спортсмене будущего зятя, но тут дочь разрывает отношения со звездой и начинает встречаться с каким-то хлюпиком. В дело вынужден вмешаться отец. Легкая французская комедия с известными актерами. В дочери можно узнать Полин Этьен из "Токийской невесты", в отце — Када Мерада из "Бобро пожаловать!" и "Хористов".

Для тех, кому не хватает лирики и романтики французская мелодрама "Танцуй сердцем". Тут есть все, что когда-то зашло зрителям в американском "Шаге вперед" — парень из хип-хопа, девочка из балета, конкурс, любовь. Приятным бонусом в фильме идет появление таких актеров как Лин Рено и Гийома де Тонкедека.

А если кому-то хочется настоящего кино, то для них в кинотеатре два французских фильма "Золотая молодежь" и "Новая жизнь Аманды".

Лента "Новая жизнь Аманды" активно участвовала в конкурсах Венецианского кинофестиваля и даже получила там приз Laterna Magica. Это пронзительная история о том, как совсем молодой человек Давид после трагической смерти сестры вынужден стать опекуном семилетней племяннице Аманде. Жизнь Давида резко меняется, и он должен решить, счастлив он в этой жизни или нет.

Драма "Золотая молодежь" (18+) в Самаре пока стоит одним сеансом 19 мая в "Киномаксе" в ТРЦ "Аврора" в 19:10. Стоит ли стремиться на фильм про глупости молодых людей, которых соблазняет более старшая пара, вопрос индивидуально к каждому. Нужно сказать лишь то, что одну из главных ролей здесь исполнила прекрасная Изабель Юппер, на третьем плане мелькнул сын Алена Делона Ален-Фабьен Делон.