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Кино Культура

Сегодня выйдет первая серия самарского молодежного сериала

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 21:00 телеканал "Россия 24. Самара" покажет первую серию самарского молодежного сериала "Все по-честному!"

Фото: Фото предоставлено автором

"Смотрите внимательнее - возможно, среди героев вы увидите своих друзей, родственников или просто соседей! Ведь все съемки проходили в нашем городе!" - отмечают создатели сериала.

Напомним, над проектом работала большая команда профессионалов ГТРК "Самара" совместно с корпорацией "Кошелев".

"Яркая, захватывающая история будет интересна и взрослым, и детям! О детской дружбе и веселых приключениях простых школьников, их переживаниях и размышлениях о жизни, о том, что так близко каждому", - анонсируют сериал его авторы.

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