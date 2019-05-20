Сегодня выйдет первая серия самарского молодежного сериала

В 21:00 телеканал "Россия 24. Самара" покажет первую серию самарского молодежного сериала "Все по-честному!"

"Смотрите внимательнее - возможно, среди героев вы увидите своих друзей, родственников или просто соседей! Ведь все съемки проходили в нашем городе!" - отмечают создатели сериала.

Напомним, над проектом работала большая команда профессионалов ГТРК "Самара" совместно с корпорацией "Кошелев".

"Яркая, захватывающая история будет интересна и взрослым, и детям! О детской дружбе и веселых приключениях простых школьников, их переживаниях и размышлениях о жизни, о том, что так близко каждому", - анонсируют сериал его авторы.