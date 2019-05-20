Ночь музеев в этом году запомнилась длинными очередями

В Самаре прошла международная акция "Ночь музеев". Для Самары это уже традиционное событие, и каждый год оно становится все масштабнее и привлекает все больше посетителей. Поэтому вечером 18 мая перед главными музеями Самары можно было увидеть длинные очереди, а в самих музеях застать необычные интерактивные мероприятия.

Особенно ответственные музеи даже приурочили к этому дню открытие новых выставок. Но, к сожалению, большинство музеев постарались обойтись в эту Ночь малыми усилиями и готовили свою программу на базе прошлогодних мероприятий, то есть повторялись или писали себе чудесную афишу, например, с созданием новых арт-объектов, а по факту просто разбрасывали старые пластинки. Честно говоря, многие музеи спасали только чудесная погода, наличие уютной дворовой территории и музыкальная программа.

Волга Ньюс специально подготовил программу самых интересных событий для "Ночи музеев", собственно эти события и стали ключевыми в тот вечер. Стоит отметить, что в Самаре название мероприятия - "Ночь музеев" - условно, так как большинство программ рассчитано только до 23:00. Например, галерея "Виктория" в этом году закрылась уже в 22:30, что расстроило достаточно много посетителей. Но, возможно, в вечер 18 мая здесь была самая интересная программа. Во-первых, это открытие новой выставки молодых московских художников "Вера в глубоком кризисе", во вторых, открытие нового дворового пространства, где проходили и лекции, и подготовка масштабного проекта "Корабль толерантности" по идее Эмилии и Ильи Кабаковых для "ВолгаФеста".

В Художественном музее все внимание было направлено на театрализованную интерактивную программу по мотивам книги Льюиса Кэролла "Алиса в стране чудес". Довольно простая по замыслу и своей реализации идея, но зато максимально эффектная. В тот вечер в Художественном музее было не протолкнуться - все делали фотографии с забавными персонажами. Отдельно стоит отметить огромный светящийся глаз и в целом цифровые и интерактивные инсталляции tri pre: port и Lunatic Coffee Machine.

Интересно, что не только музеи стали участниками масштабной акции - в театрах состоялись тематические перформансы, в Старом городе периодически возникали музыкальные островки - от классической музыки до африканских ритмов, были замечены даже небольшие театрализованные шествия. Практически все музеи предлагали городские экскурсии и старались организовать программу на улице.

Еще нельзя не отметить, что в этом году все музеи значительно снизили цены на билеты. И если в прошлом средняя цена за билет была 250-300 руб., то в этом - символические 100-150 рублей.