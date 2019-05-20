Капремонтом участка от ул. Ветлянской до Кировского моста займется "Самаратрансстрой"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключит контракт с ООО "Самаратрансстрой" на капитальный ремонт пр. Кирова на участке протяженностью 1,1 км от ул. Ветлянской до Кировского моста. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Дорогу расширят до четырех полос движения, установят освещение, обустроят регулируемые пешеходные переходы и тротуары. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 319,3 млн рублей. Подрядчик начнет работы уже в июне текущего года, а завершит их в октябре 2020 года.