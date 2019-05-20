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Самарская делегация укрепит сотрудничество с Китаем на форуме "Волга-Янцзы"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 мая в Чебоксарах состоится третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной областях "Волга-Янцзы" и начнет работу форум Ассоциации высших учебных заведений "Волга-Янцзы". Делегация Самарской области примет участие в этих мероприятиях, сообщает пресс-служба облправительства.

Заседание Совета пройдет под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна. Делегацию Самарской области в Совете возглавит первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

По итогам заседания Совета планируется подписание ряда соглашений между регионами ПФО и  КНР. В частности, ожидается подписание нового соглашения между Самарской областью и провинцией Хунань о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

В настоящее время между Самарским регионом и провинциями действуют следующие соглашения:

  • Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Самарской областью и провинцией Хэнань (1995 год);
  •  Договор об установлении дружественных отношений между Самарской областью и городом Шэньчжэнь (2008 год);
  • Соглашение между правительством Самарской области и Народным Правительством города Чунцин о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах (2014 год);
  • Соглашение между правительством Самарской области и Народным Правительством провинции Аньхой о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах (2016 год);
  • Соглашение между правительством Самарской области и Народным Правительством провинции Хубэй о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах (2016 год);
  • Соглашение между правительством Самарской области и Народным Правительством провинции Сычуань о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах (2016 год).

В 2018 г. объем внешнеторгового оборота Самарской области с Китаем составил $ 593,4 млн (7,9% общего объема внешнеторгового оборота региона). Экспорт в 2018 г. составил $ 220,3 млн, импорт — $ 373,1 млн. За 2017 год объем внешнеторгового оборота Самарской области с Китаем составил $ 481,3 млн, что на 28% больше по сравнению с 2016 годом ($ 376 млн), в том числе экспорт — $ 185,6 млн (вырос на 10% по сравнению с 2016 г.), импорт — $ 295,7 млн (вырос на 42%). Значительную долю в структуре экспорта составляют нефть и нефтепродукты, также экспортируются пластмассы и изделия из них, соединения органической химии, каучук, промышленное оборудование и изделия из черных металлов и др. Самарская область импортирует из Китая промышленное и электрическое оборудование, средства наземного транспорта, каучук, резину и изделия из них, продукты переработки овощей, инструменты и аппараты оптические, пластмассы и изделия из них, продукцию металлургической промышленности и др.

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