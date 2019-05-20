Самарская делегация укрепит сотрудничество с Китаем на форуме "Волга-Янцзы"

23 мая в Чебоксарах состоится третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной областях "Волга-Янцзы" и начнет работу форум Ассоциации высших учебных заведений "Волга-Янцзы". Делегация Самарской области примет участие в этих мероприятиях, сообщает пресс-служба облправительства.

Заседание Совета пройдет под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна. Делегацию Самарской области в Совете возглавит первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

По итогам заседания Совета планируется подписание ряда соглашений между регионами ПФО и КНР. В частности, ожидается подписание нового соглашения между Самарской областью и провинцией Хунань о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

В настоящее время между Самарским регионом и провинциями действуют следующие соглашения: