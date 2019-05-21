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При противопожарной тренировке из здания Октябрьского райсуда эвакуировали 52 человека

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 мая, в здании суда Октябрьского района Самары прошла плановая тренировка по эвакуации людей и тушению условного пожара. Об этом сообщили в суде.

Учебное мероприятие началось в 9:15 с имитации появления очага возгорания в кабинете №109 на первом этаже здания. Заметивший задымление пристав сообщил о случившемся председателю и администратору суда, воспользовался для тушения огнетушителем и включил систему оповещения.

В 9:16 судебные приставы открыли все запасные выходы и сообщили о случившемся в пожарную охрану. Через 30 секунд по команде председателя суда администратор отключил общее электроснабжение.

В следующие семь минут 20 секунд из здания суда эвакуировали 52 человека, 43 из которых - работники учреждения и девять судебных приставов. Порядок эвакуации нарушен не был.

В 9:25 тренировка была завершена. Руководивший мероприятием председатель суда положительно оценил действия сотрудников.

"Все системы автоматической  противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты", - отметили в суде Октябрьского района.

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