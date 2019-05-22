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ВТБ открыл эскроу-счета на 2 млрд рублей

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ привлек более 2 млрд рублей средств клиентов - физических лиц на эскроу-счета. До конца года планируется обслужить около 25 тысяч сделок.

Продукт был успешно внедрен в ноябре 2018 года. Сегодня ВТБ работает с эскроу-счетами в шести городах: Москва, Ижевск, Самара, Оренбург, Петрозаводск и Калуга.

"Наш банк разработал удобный процесс открытия счета эскроу: клиенту достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. В наших планах - расширять географию работы с этим продуктом и выходить на новые регионы", - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

Процесс открытия эскроу-счетов защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае, если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

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