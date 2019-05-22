В Самаре по жалобе работников паба в полицию доставили 54 человека

Днем 22 мая в Самаре полицейские начали проверку по по факту обращения работников кафе на шумное поведение посетителей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным областной полиции, из бара в отдел внутренних дел доставили 54 человека. "В настоящее время их личности установлены, они опрошены и отпущены", — сообщили в областном полицейском главке.

В интернете появилась информация о том, что в самарском пабе произошел инцидент с фанатами московского футбольного клуба "Локомотив", команда которых играет сегодня в финале Олимп-Кубка России с командой "Урал".

"В пабе недалеко от стадиона задержали около 50 фанатов "Локомотива", парни спокойно сидели, пили пиво, драк и прочего не было. Причины не сообщают", — говорится в сообщении.

В СМИ появилась информация, что люди в масках, вывели на улицу, посадили в автобус и увезли несколько человек из паба на ул. Губанова.

К каким выводам по поводу произошедшего придут полицейские, будет известно позже.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение.