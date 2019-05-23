Свыше 900 млн рублей за 4 месяца 2019 года выделил Россельхозбанк на садоводство и виноградарство

За 4 месяца 2019 года Россельхозбанк выделил на садоводство и виноградарство 944 млн рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 42%. Всего по итогам 2018 года Банк профинансировал промышленное садоводство и виноградарство на 2,5 млрд рублей.

21-22 мая актуальные вопросы отрасли обсуждались на II международном инвестиционном форуме "Сады России 2019", в котором Россельхозбанк выступил участником и генеральным спонсором. Ключевой темой мероприятия стала стратегия развития промышленного садоводства России, а также инвестиции в отрасль, в том числе на закладку новых садов и питомников. Участники подняли вопросы государственной финансовой и правовой поддержки в сферах селекции, хранения, переработки и агрологистики. Особые акценты на форуме были сделаны на необходимости сокращать импорт плодовой продукции, разрабатывать собственный посадочный материал, а также развивать органическое земледелие и выращивать экологически чистую продукцию.

За последние пять лет власти направили значительные средства на развитие и поддержку промышленного садоводства и не планируют сокращать субсидирование. Введена и действует поддержка по линии краткосрочного льготного и инвестиционного кредитования, где РСХБ, опорный банк агросектора, играет важнейшую роль. Так, при финансировании Банка с 2016 года в Краснодарском крае ООО "Южные земли" (ГК "АФГ-Националь") реализует проекты по закладке интенсивных яблоневых садов. В настоящее время введены в эксплуатацию первая и вторая очереди проекта, в стадии реализации находится третья. Общая площадь садов — более 700 га, мощность фруктохранилищ — 25 000 т. Общий объем финансирования со стороны Банка составляет 4,7 млрд рублей.

"Россельхозбанк уделяет особое внимание финансированию предприятий отечественного садоводства и виноградарства. Благодаря рекордной господдержке появляются новые сады, в том числе интенсивного типа, строятся высокотехнологичные фруктохранилища, а специализированные плодовые предприятия обеспечивают население качественной продукцией, способствуя замещению импорта и развивая экспортный потенциал отечественных товаров. Поддержанный Банком форум "Сады России" уже во второй раз объединил профессионалов промышленного садоводства, что демонстрирует повышенный интерес к этой перспективной отрасли российского сельского хозяйства", — заявила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.