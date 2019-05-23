МСП Банк проведет в Самаре бизнес-завтрак для предпринимателей

30 мая МСП Банк приглашает представителей малого и среднего бизнеса Самарской области начать день в деловой среде и обсудить актуальные вопросы развития собственного дела. Встреча пройдет в отеле "Самара". Участие — бесплатное.

В ходе мероприятия ведущие банковские эксперты дадут полезные советы, а участники узнают, как эффективно развивать бизнес, использовать банковские сервисы и инструменты с максимальной выгодой, почему стоит работать с государственным банком и как воспользоваться наиболее выгодными условиями кредитования.

О процессе взаимодействия банка и предпринимателей на различных этапах сотрудничества расскажут заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос и его коллеги.

В программе клиентского дня:

Сбор документов: зачем нужен тот или иной документ банку?

Финансовый анализ: какие преимущества для предпринимателя в финансовой проверке банка?

Типичные вопросы, возникающих у сотрудников банка, "взгляд изнутри".

Выдача и обслуживание кредита: новые возможности для роста при наличии сильного финансового партнера.

Возможности для получения льготных кредитов: программы, условия, ставки.

Обратная связь: голос бизнеса.

В рамках встречи каждый участник сможет задать все интересующие его вопросы и получить индивидуальную консультацию представителей банка.

Дата: 30 мая 2019 года

Время: сбор гостей и кофе-брейк — с 10.30, конференция — с 11.00 до 14.00

Место: г. Самара, отель "Самара", Большой конференц-зал (ул. Чапаевская, 201)

Регистрация участников:

e-mail: reg@mspbank.ru

тел. +7 (909) 690-20-02