МСП Банк проведет в Самаре бизнес-завтрак для предпринимателей

30 мая МСП Банк приглашает представителей малого и среднего бизнеса Самарской области начать день в деловой среде и обсудить актуальные вопросы развития собственного дела. Встреча пройдет в отеле "Самара". Участие — бесплатное.
В ходе мероприятия ведущие банковские эксперты дадут полезные советы, а участники узнают, как эффективно развивать бизнес, использовать банковские сервисы и инструменты с максимальной выгодой, почему стоит работать с государственным банком и как воспользоваться наиболее выгодными условиями кредитования.
О процессе взаимодействия банка и предпринимателей на различных этапах сотрудничества расскажут заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос и его коллеги.
В программе клиентского дня:
- Сбор документов: зачем нужен тот или иной документ банку?
- Финансовый анализ: какие преимущества для предпринимателя в финансовой проверке банка?
- Типичные вопросы, возникающих у сотрудников банка, "взгляд изнутри".
- Выдача и обслуживание кредита: новые возможности для роста при наличии сильного финансового партнера.
- Возможности для получения льготных кредитов: программы, условия, ставки.
- Обратная связь: голос бизнеса.
В рамках встречи каждый участник сможет задать все интересующие его вопросы и получить индивидуальную консультацию представителей банка.
Дата: 30 мая 2019 года
Время: сбор гостей и кофе-брейк — с 10.30, конференция — с 11.00 до 14.00
Место: г. Самара, отель "Самара", Большой конференц-зал (ул. Чапаевская, 201)
Регистрация участников:
e-mail: reg@mspbank.ru
тел. +7 (909) 690-20-02
Регистрируясь на мероприятие, участник дает свое согласие АО "МСП Банк" на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". Условия Политики конфиденциальности на сайте smbfin.ru