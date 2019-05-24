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Происшествия

На цыганку, запихнувшую ребенка в мусорку, возбудили административные дела

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении цыганки, заставившей своего ребенка залезть в мусорный контейнер, возбудили административные дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее 31-летняя жительница Самары заставила залезть в мусорный бак своего 12-летнего ребенка. Также она агрессивно общалась с увидевшими происходящее прохожими и использовала нецензурную лексику.

В отношении женщины составили административные протоколы по ст. 20.1 "Мелкое хулиганство" и ст. 5.35 "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

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