Премьеры недели: ностальгия по Аграбе, плохой супергерой и красивый маньяк

На этой неделе не стоит проводить все выходные в кинотеатре, лучше прогуляться по парку, встретиться с друзьями, просто поспать. В кинотеатры можно выбраться только на "Аладдина" и, возможно, на "Красивый, плохой, злой", остальное, скорее всего вас разочарует. Хотя бывает всякое, и над тупыми шутками тоже иногда хочется смеяться.

Премьера недели: "Аладдин" (6+)

Мультфильм "Аладдин" вышел в 1992 г. и завоевал всевозможные награды за лучший саундтрек. Тогда студия Disney начала кастомизировать свои истории под разные страны. "Аладдин" появился в период так называемого "Диснеевского ренессанса": сразу после суперуспешной "Красавицы и чудовища", перед хитами "Король Лев", "Покахонтас", "Геркулес", "Мулан". Из "Аладдина" делали сериал, дополняли полнометражными продолжениями. Спустя практически 30 лет за мультфильм взялся англичанин Гай Ричи.

Будучи отцом большого семейства, Ричи вынужден был уйти от криминальных комедий к подростковому "Шерлоку Холмсу", "Агентам А.Н.К.Л.", "Королю Артуру". Как апогей его увлечений подростковым юмором и жанром приключений — фильм "Аладдин". Скандалить вокруг "Аладдина" начали в тот же момент, как появился список утвержденных актеров. Уилла Смитта, который играет Джина, якобы сделали слишком синим, а актриса Наоми Скотт, исполняющая роль Жасмин, якобы слишком светлокожая. Тем не менее, фильм вышел и имеет не самые низкие оценки от зрителей, хотя и нарвался на стену кинокритики.

Конечно, если в фильме образ попугая Яго, одного из самых ярких персонажей анимационной ленты, не раскрывается во всей его многокрасочности и сарказме, то и фильм теряет сразу несколько пунктов. Но для детей фильм "Аладдин" станет захватывающим приключением, а когда зазвучит песня "Арабская ночь", их родители получат ностальгический укол в сердце.

Все остальное: "Гори, гори ясно"(16+), "Красивый, плохой, злой" (18+), "Игрища престолов" (18+), "Плейбой под прикрытием" (18+), "Ядовитая роза" (16+)

На этой неделе удивительно мало интересных фильмов. Можно сказать, что и пойти не на что. Лишь посоветовать посмотреть в сетке кинотеатра ленты с прошлой недели, и подождать следующего четверга. Ну, а пока….

"Гори, гори ясно" подавался как проект продюсера Джеймса Ганна и режиссера Дэвида Яровески, которые запускали проект "Стражей Галактики". Но будем честны, в "Стражах Галактики" главный успех в работе сценаристов, а для написания истории "Гори, гори ясно" Ганн позвал своих братьев, которые пока прославились ровно ничем. Синопсис фильма предвещал что-то интересное: семья нашла в лесу ребенка, упавшего как комета из космоса. Ребенок растет, но постепенно понимает, что он другой… и тут, не стандартная сказка про героя, а рассказ про ребенка — злодея, который использует свои суперсилы во зло. Разлом привычной сюжетной линии был бы интересен, но в итоге "Гори, гори ясно" скатывается в стандартный фильм ужасов со всеми привычными паттернами жанра.

Противоречивый фильм "Красивый, плохой, злой" был представлен на фестивале "Сандэнс" и получил двойственные отзывы от критиков и зрителей. На экране мы опять видим эстетизацию образа маньяка — идеально красивый актер Зак Эфрон, играющий реального зверского серийного убийцу, каннибала, некрофила Теда Банди, очаровывает всех во время судебного процесса, заставляя сомневаться в своей виновности, и свою невесту, и зрителей. Фильм основан на реальных событиях. Режиссер делает акцент на судебном процессе, первом массово освещавшемся на телевидении в США, и не берет в кадр самые шокирующие моменты жизни Теда. "Красивый, плохой, злой" — это ловушка для зрителя, который готов обманываться очарованием убийцы. Кстати, "Красивый, плохой, злой" это первая ласточка в стае летних фильмов про маньяков-убийц. Очень странно, но совсем скоро на больших экранах целая очередь картин про Чарльза Мэнсона, а уже через неделю можно будет увидеть скандальную "Золотую перчатку"(18+), где мир маньяка основан на безобразной эстетике и уродстве.

Юмор самого низкого качества ждет зрителей на "Игрищах престолов". Огромное количество пошлых шуток и нарочито дурная работа гримеров и декораторов — лишь бы высмеять самый популярный сериал "Игра престолов". Подобные проекты делают постоянно — нужен лишь успешный фильм и парочка сценаристов, готовых писать пошлые шуточки уровня хулиганов средней школы.

Не без пошлостей и во французской комедии "Плейбой под прикрытием". Режиссер Филипп Лашо привык снимать комедии для массового зрителя, в самом плохом смысле слова "массовый".

Джон Траволта и Мартин Фримен снялись в плохом фильме "Ядовитая роза". И если не верите, что такие актеры могут играть в плохом кино, то сходите посмотрите. Только потом не говорите, что вас не предупреждали. "Ядовитая роза" была бы по сюжету и исполнению интересна в 90-х годах, ну может быть в начале 2000-х, но сейчас это уже максимально банальный фильм по простому сценарию.

Ждем следующую неделю, там должно быть поинтереснее.