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Баскетбол Спорт

Юноши из "Красных Крыльев" стали чемпионами страны

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья" стали чемпионами Всероссийских соревнований среди юношей 2006 года рождения, сообщает Российская федерация баскетбола.

В финале "Крылья" играли с московской СШОР "Глория" и вырвали тяжелейшую победу на последних секундах - 43:41.

Самым ценным игроком турнира был признан форвард СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья" Ростислав Гусев. Он стал лучшим снайпером финального матча (12 очков), а по итогам всего турнира замкнул пятерку самых результативных игроков (12,4 в среднем). Также Гусев в составе чемпионов стал лучшим по блок-шотам (2,1), коэффициенту полезности (15,1) и показателю "плюс-минус" ("+12,0").

В символическую пятерку вошел также разыгрывающий тольяттинцев Артем Пивцайкин.

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