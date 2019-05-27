Юноши из "Красных Крыльев" стали чемпионами страны

СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья" стали чемпионами Всероссийских соревнований среди юношей 2006 года рождения, сообщает Российская федерация баскетбола.

В финале "Крылья" играли с московской СШОР "Глория" и вырвали тяжелейшую победу на последних секундах - 43:41.

Самым ценным игроком турнира был признан форвард СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья" Ростислав Гусев. Он стал лучшим снайпером финального матча (12 очков), а по итогам всего турнира замкнул пятерку самых результативных игроков (12,4 в среднем). Также Гусев в составе чемпионов стал лучшим по блок-шотам (2,1), коэффициенту полезности (15,1) и показателю "плюс-минус" ("+12,0").

В символическую пятерку вошел также разыгрывающий тольяттинцев Артем Пивцайкин.