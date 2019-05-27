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Нефтехимия ТЭК

Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании отмечены наградами за труд

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Андрей Шкарин стал победителем областного конкурса "Профессионал года" в номинации "Аппаратчик технологических установок в химическом производстве".

Фото: предоставлено АО "ННК"

Конкурс "Профессионал года" проводится министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области, его цель — повысить престиж рабочих профессий, пропагандировать достижения и передовой опыт. Работники АО "ННК" ежегодно становятся обладателями этого почетного звания. Андрей Шкарин трудится в нефтехимической отрасли более 32 лет. Он пришел на завод после окончания Новокуйбышевского нефтехимического техникума. Начинал аппаратчиком сепарирования 4 разряда на Куйбышевском заводе синтетического спирта (сейчас это Восточная производственная площадка АО "ННК"). Сегодня Андрей Васильевич трудится старшим аппаратчиком и имеет высший 6-й разряд. Как специалист с высокой квалификацией и опытом он лично руководит действиями персонала при пуске и выводе из ремонта оборудования, а в случае необходимости выполняет любые технологические операции. В течение смены вместе со своими коллегами Андрей Шкарин обеспечивает строгое соблюдение технологического режима в соответствии с регламентом и действующими инструкциями. Контролирует работу оборудования, средств КИПиА, технических устройств, средств защиты и блокировки.

В цехе Андрей Васильевич пользуется заслуженным авторитетом. Коллеги отмечают, Андрей Шкарин — настоящий профессионал своего дела — надежный и ответственный работник, требовательный и к себе, и к окружающим. Свой богатый опыт работы он с охотой передает поколению молодых работников, являясь активным наставником. В копилке Андрея Васильевича немало наград за труд, в том числе федеральных. Так, за образцовое выполнение трудовых обязанностей и безупречную работу в топливно-энергетическом комплексе он награжден благодарностью министерства энергетики Российской Федерации. Награду ему вручил губернатор Дмитрий Азаров.

Проектная группа Новокуйбышевской нефтехимической компании заняла второе место в конкурсе "Научно-технологическое лидерство" компании "Роснефть". В состав проектной группы ННК вошли сотрудники Научно-исследовательского центра под руководством директора Беньямина Стрельчика. В качестве делегата на конкурсе выступил инженер центра Илья Воронин. Он представил жюри проект, посвященный повышению октановых характеристик метил-трет-амилового эфира производства ННК. Как рассказал Илья Воронин, конкурсная комиссия высоко оценила личный вклад членов проектной группы, а также тот факт, что проект получил развитие благодаря собственной инициативе предприятия. Всего по итогам 2018 года на конкурс было представлено 64 научных проекта. Конкурсным жюри определены лучшие инновационные проекты, научно-исследовательские работы, технические публикации, диссертационные работы, определены лучшие главные инженеры проектов по направлениям "Геология и разработка" и "Проектно-изыскательские работы", а также лучшие проекты по данным направлениям. Победители и призеры конкурса награждены дипломами, памятными наградами, а также денежными премиями. Конкурс "Научно-технологическое лидерство" проводится ежегодно среди специалистов, менеджеров и проектных групп дочерних обществ компании и направлен на развитие научно-проектного и производственного потенциала.

Андрей Шкарин: "Я привык работу свою делать на "отлично". Важен правильно отрегулированный режим, чтоб по "нитке" все приборы были. Надо сначала все выставить и потом наблюдать. И пробы на анализы отбирать по графику. Я обычно всегда этого добиваюсь".

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