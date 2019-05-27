В АО "Транснефть - Приволга" определены победители второго этапа конкурса профессионального мастерства

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги второго этапа смотра-конкурса "Лучший по профессии". В течение двух дней за звание лучшего соревновались 54 представителя рабочих профессий из Бугурусланского, Самарского, Волгоградского, Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).

В конкурсе принимали участие представители 12 профессий: операторы товарные, операторы нефтепродуктоперекачивающих станций, слесари по ремонту технологических установок, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрогазосварщики, лаборанты химического анализа, линейные трубопроводчики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лаборанты химического анализа и операторы товарные по нефтепродуктам, водители грузового автомобиля и машинисты экскаватора.

"Для акционерного общества "Транснефть - Приволга" высокая квалификация персонала и рост профессиональных навыков работников — один из главных показателей развития предприятия", — отметил иполняющий обязанности главного инженера Азамат Хабибуллин.

Традиционно соревнования включали теоретический и практический этапы. При выполнении заданий члены конкурсных комиссий оценивали уровень подготовки участников. Кроме того, особое внимание уделялось проверке знаний в области охраны труда, пожарной безопасности и оказанию первой доврачебной помощи.

С 2018 года по итогам конкурса определяется районное нефтепроводное управление, победившее в командном зачете. Общекомандное первое место в 2019 году заняла команда профессионалов Самарского РНУ.

Подводя итоги соревнования, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев отметил высокий уровень подготовки участников, а также пожелал всем победителям успешного выступления на всероссийском конкурсе ПАО "Транснефть", который состоится в г. Самаре в июле 2019 года.

По итогам конкурса "Лучший по профессии АО "Транснефть - Приволга" 2019 года высшие оценки получили:

— трубопроводчик линейный — Кривец Дмитрий (Самарское РНУ); — электрогазосварщик — Матвеев Дмитрий (Саратовское РНУ);

— слесарь по ремонту технологических установок — Трофимов Антон (Саратовское РНУ); — электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования — Якунин Андрей (ЦБПО);

— слесарь по КИПиА — Денис Денисов (Самарское РНУ);

— водитель грузового автомобиля — Астапов Николай (Самарское РНУ);

— машинист экскаватора — Сапрыкин Алексей (Волгоградское РНУ);

— оператор товарный по нефтепродуктам — Дьяков Иван (Волгоградское РНУ);

— оператор НППС — Носков Михаил (Волгоградское РНУ);

— лаборант химического анализа — Василенко Алла (Бугурусланское РНУ);

— лаборант химического анализа по нефтепродуктам — Савостина Анастасия (Волгоградское РНУ);

— оператор товарный — Захаров Александр (Самарское РНУ).