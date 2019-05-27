16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Талант и креатив молодых специалистов КНПЗ помогли достойно выступить на научно-технической конференции "Зеленая весна" преобразила город нефтепереработчиков Ветеранов войны и тружеников тыла поздравили с 9 Мая Создатель ГК "Петронефть" отрицает связь с компаниями, подозреваемыми в загрязнении нефти в "Дружбе" По делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" задержаны четыре человека

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В АО "Транснефть - Приволга" определены победители второго этапа конкурса профессионального мастерства

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги второго этапа смотра-конкурса "Лучший по профессии". В течение двух дней за звание лучшего соревновались 54 представителя рабочих профессий из Бугурусланского, Самарского, Волгоградского, Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В конкурсе принимали участие представители 12 профессий: операторы товарные, операторы нефтепродуктоперекачивающих станций, слесари по ремонту технологических установок, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрогазосварщики, лаборанты химического анализа, линейные трубопроводчики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лаборанты химического анализа и операторы товарные по нефтепродуктам, водители грузового автомобиля и машинисты экскаватора.

"Для акционерного общества "Транснефть - Приволга" высокая квалификация персонала и рост профессиональных навыков работников — один из главных показателей развития предприятия", — отметил иполняющий обязанности главного инженера Азамат Хабибуллин.

Традиционно соревнования включали теоретический и практический этапы. При выполнении заданий члены конкурсных комиссий оценивали уровень подготовки участников. Кроме того, особое внимание уделялось проверке знаний в области охраны труда, пожарной безопасности и оказанию первой доврачебной помощи.

С 2018 года по итогам конкурса определяется районное нефтепроводное управление, победившее в командном зачете. Общекомандное первое место в 2019 году заняла команда профессионалов Самарского РНУ.

Подводя итоги соревнования, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев отметил высокий уровень подготовки участников, а также пожелал всем победителям успешного выступления на всероссийском конкурсе ПАО "Транснефть", который состоится в г. Самаре в июле 2019 года.

По итогам конкурса "Лучший по профессии АО "Транснефть - Приволга" 2019 года высшие оценки получили:

— трубопроводчик линейный — Кривец Дмитрий (Самарское РНУ); — электрогазосварщик — Матвеев Дмитрий (Саратовское РНУ);
— слесарь по ремонту технологических установок — Трофимов Антон (Саратовское РНУ); — электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования — Якунин Андрей (ЦБПО);
— слесарь по КИПиА — Денис Денисов (Самарское РНУ);
— водитель грузового автомобиля — Астапов Николай (Самарское РНУ);
— машинист экскаватора — Сапрыкин Алексей (Волгоградское РНУ);
— оператор товарный по нефтепродуктам — Дьяков Иван (Волгоградское РНУ);
— оператор НППС — Носков Михаил (Волгоградское РНУ);
— лаборант химического анализа — Василенко Алла (Бугурусланское РНУ);
— лаборант химического анализа по нефтепродуктам — Савостина Анастасия (Волгоградское РНУ);
— оператор товарный — Захаров Александр (Самарское РНУ).

Гид потребителя

Фото на сайте

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2