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Президенту ГК "АКОМ" присвоено звание "Заслуженный предприниматель Самарской области"

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 мая в Самаре прошел крупнейший региональный бизнес-форум "Линия успеха", организованный областным правительством в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также приуроченный к празднованию Дня российского предпринимательства.

Фото: Игорь Казановский

Это событие ежегодно собирает на единой диалоговой площадке руководителей предприятий и организаций, отраслевых тренеров, экспертов-практиков и представителей органов власти. Финалом насыщенной работы форума стала церемония награждения выдающихся представителей бизнес-сообщества. Почетное звание "Заслуженный предприниматель Самарской области" присвоено президенту Группы компаний "АКОМ" Николаю Игнатьеву. Нагрудный знак торжественно вручил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Николай Михайлович Игнатьев — известный предприниматель, в течение 17 лет возглавляющий созданную им уникальную компанию по производству и реализации аккумуляторных батарей мирового уровня качества. "АКОМ" является лидером не только по производству в своей отрасли, но также по целому ряду показателей: экспортные поставки, локализация производства, узнаваемость бренда и, конечно, активная работа по реализации государственных программ.

В ответном слове Николай Игнатьев отметил важность той поддержки, которую оказывают бизнесу органы власти и институты развития. Активное использование инструментов господдержки — одно из важнейших слагаемых успеха "АКОМ", и своим богатым опытом компания готова поделиться через специально созданный GR-центр, призванный оказывать содействие предприятиям в получении господдержки с наименьшими временными и материальными затратами. Президент "АКОМ" призвал предпринимателей активнее сотрудничать с GR-центром, а также предложил аккредитовать его при областном правительстве. Эту инициативу поддержал глава региона.

GR-центр "АКОМ" был недавно презентован президентом компании и на федеральном уровне. 24 мая предприятие-производитель аккумуляторных батарей из Жигулевска стало победителем авторитетного всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2018". Получив награду в номинации "За динамичное развитие бизнеса" (к слову, это уже четвертая победа "АКОМ" в этом конкурсе), Николай Игнатьев отметил, что успехи компании во многом стали возможны благодаря господдержке, и предложил другим предприятиям обращаться в GR-центр.

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