В регионе до 2025 года планируется переселить из аварийного жилья более 21 тыс. человек

С 27 по 30 мая министерство строительства Самарской области проводит ряд совещаний с главами муниципальных образований, в рамках которых дает разъяснения по новым требованиям Фонда содействия реформированию ЖКХ при заключении муниципальных контрактов при переселении из аварийного жилья.

Также муниципальным образованиям будут предложены разработанные министерством новые типовые проекты муниципального контракта и технических заданий.

Решение провести неделю таких рабочих встреч было принято по итогам совещания 15 мая 2019 года, на котором рассматривались вопросы достижения целевых показателей в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Региональная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" до 2025 года" принята постановлением правительства Самарской области № 179 от 29 марта 2019 года. Она содержит 6 этапов переселения.

С 2019 года по 1 сентября 2025 года переселить из аварийного жилищного фонда в новые жилые помещения планируется 21170 человек (общая площадь расселяемого аварийного жилищного фонда — 343479,6 кв. м). Общее финансирование программы составит более 14 млрд рублей, в том числе за счет средств Фонда — более 12 млрд рублей.

"Всего за 6 лет должно быть расселено свыше 340 тыс. кв. м аварийного жилья", — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, ставя задачи региональному минстрою в послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

Сегодня направлены первые платежные поручения: Хворостянский район получит первый транш в размере 30% от стоимости программных мероприятий первого этапа, это 8,397 млн руб., из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 7,6 млн руб.. Сызрани выделят 118,999 млн руб., из них средства Фонда — 107,7 млн рублей.