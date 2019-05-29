Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов

Члены Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина на отчетно-выборном собрании в Самаре во вторник, 28 мая, избрали новым президентом клуба поэта из Тольятти Виталия Шабанова, сообщает interfax-russia.ru.

"Я согласился (стать президентом клуба — ИФ) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не собираюсь", — сказал Шабанов после избрания.

Он сообщил агентству, что является участником и соорганизатором всех, начиная с первого, Грушинских фестивалей.

Ранее сообщалось, что 7 мая президиум клуба имени Грушина исключил из членов клуба своего бессменного президента — 77-летнего Бориса Кейльмана, обвинив его в отчуждении товарных знаков фестиваля.