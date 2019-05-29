16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов Пианист Денис Мацуев: "Мы взбодрим культурную атмосферу Самары" Борис Гребенщиков даст бесплатный концерт на самарской набережной Борис Кейльман лишен членства в клубе-организаторе Грушинского фестиваля В Самаре пройдет фестиваль "Денис Мацуев и друзья"

Музыка Культура

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 75
Версия для печати

Члены Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина на отчетно-выборном собрании в Самаре во вторник, 28 мая, избрали новым президентом клуба поэта из Тольятти Виталия Шабанова, сообщает interfax-russia.ru.

"Я согласился (стать президентом клуба — ИФ) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не собираюсь", — сказал Шабанов после избрания.

Он сообщил агентству, что является участником и соорганизатором всех, начиная с первого, Грушинских фестивалей.

Ранее сообщалось, что 7 мая президиум клуба имени Грушина исключил из членов клуба своего бессменного президента — 77-летнего Бориса Кейльмана, обвинив его в отчуждении товарных знаков фестиваля.

Гид потребителя

Фото на сайте

Валерий Гергиев представил в Самаре "Тангейзер" Вагнера

Валерий Гергиев представил в Самаре "Тангейзер" Вагнера

Самарская премьера балета "Чиполлино"

Самарская премьера балета "Чиполлино"

Фестиваль, посвященный 160-летию композитора Джакомо Пуччини

Фестиваль, посвященный 160-летию композитора Джакомо Пуччини

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2