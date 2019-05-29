Приставы разыскали машину тольяттинского должника на продуктовом рынке

В Тольятти приставы нашли автомобиль должника на рынке. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Местный житель взял кредит под залог транспорта, но ссуду не гасил. Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании 897 тыс. руб. и собирались изъять Toyota.

Как выяснилось, по месту прописки должник не живет, его начали разыскивать. Мужчину заметили на местном овощном рынке, куда он на своей машине привозил на продажу овощи.

На следующий день приставы арестовали заложенный автомобиль. После этого тольяттинец полностью погасил задолженность.