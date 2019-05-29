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Музеи и выставки Культура

В художественном музее откроется выставка Нели и Романа Коржовых "Под взглядом другого"

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 мая, в 18:00, в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92, Мраморный зал) откроется выставка Нели и Романа Коржовых "Под взглядом другого" (18+).

"Под взглядом другого" — программный проект авторов, работающих вместе многие годы. Взгляд другого — это взгляд через иное пространство высказываний, временное и художественное, когда зритель другого кино или другой эпохи, становится твоим зрителем, а собственный взгляд формируется через ландшафт воображаемого соотнесения. Художественное мировоззрение основывается на дистанцированной созерцательности, стремится к выявлению "ничьей" территории.

По замыслу куратора Виктора Мизиано, важный смысловой план выставки "Под взглядом другого" составляет то, "что в творчестве обоих художников программно тематизируется сама визуальная природа искусства: то есть то, что оно рождается из опыта зрительного контакта с миром. По сути это — одно из базовых условий художественной практики, которое кажется столь очевидным, что обычно вытесняется в зону неразличения.

"В результате обращенный на мир взгляд оказывается деперсонализированным и десубъективированным — это чистый взгляд, обращенность которого на мир как раз и есть условие его, мира, существования. Но в тоже время, когда реальные образы, выпадая из захваченности сознанием, пробуждают любовь к самому акту видения. К такому произведению мы перестаем подходить с желанием его проинтерпретировать, найти ему строгое место. На такое произведение мы смотрим как на собеседника, которому мы не только задаем вопросы, но и ждем вопросов от него. Мы смотрим на такое произведение, потому что хотим и встретиться с ним взглядом", — поясняют организаторы выставки.

В рамках выставки работает параллельная программа "Текстограммы нового":

19 июня, 16:00 — "Что такое культурный транскодинг?"

20 июня, 18:00 — "Деструкция медиальности". Ведущая программы — Елена Богатырева.

Посещение открытия бесплатное. Выставка продлится до 23 июня.

Неля Коржова, Роман Коржов — художники, кураторы. Основатели и руководители общественного регионального благотворительного фонда "Центр современного искусства" 1997-2014, ГЦСИ в Самаре с 2007, Международной Ширяевской биеннале 1999 — 2018, авторы многих проектов и программ.
Основные персональные выставки: "Поля и структуры" (1994) — Самарский дом культуры "Аврора"; "Тело пейзажа" (2010), "Поэзия отчуждённости" (2012) — Самарский областной художественный музей;  "Потом ничего" (2014) — Самарский Арт-Центр, "Кальковые проекты" (2002 -2012) — Самарский областной художественный музей, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, ЦДХ Арт — Москва.

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