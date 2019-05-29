16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" доказал эффективность нового механизма санации Сбербанк поможет предпринимателям Самарской области выйти на международный рынок Арбитражный суд признал банкротом тольяттинский РТС-Банк Банк "Приоритет" лишился права требовать возврата 124 млн руб. с Виктора Развеева Более 250 хозпомещений экс-главы Волго-Камского банка выставили на торги

Банки Финансы

Самарский филиал Россельхозбанка выступил партнером бизнес-форума "Линия Успеха"

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати

Самарский региональный филиал АО "Россельхозбанк" стал партнером ежегодного бизнес-форума для предпринимателей "Линия Успеха". В течение дня предприниматели, ведущие российские бизнес-тренеры и эксперты принимали участие в тренингах, круглых столах, мастер-классах на актуальные темы. В форуме принял участие и лично Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Организатором мероприятия — региональное министерство экономического развития и инвестиций.

В пленарной части форума состоялась дискуссия по основным вопросам развития предпринимательства. Участники дискуссии обсудили вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также другие актуальные темы. Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на территории Самарской области.

Россельхозбанк представил специальные продукты для малого и микробизнеса. Кредитные программы оптимизированы под потребности небольших предприятий. Программами Банка уже активно пользуются предприниматели самых разных видов бизнеса: торговли, автоперевозок, производства кондитерских и хлебобулочных изделий.

"Форум — значимое событие для начинающих предпринимателей, поэтому Самарский филиал Россельхозбанка, среди основных приоритетов которого поддержка малого бизнеса, выступил его партнером, — отметил директор Самарского РФ АО Россельхозбанк Раиль Багдалов. — В этом году филиал выдал малому и среднему бизнесу более 945 млн рублей. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Любому бизнесу на разных этапах необходимо финансирование, и мы надеемся, что предложения Россельхозбанка окажутся полезными всем участникам форума и придадут хороший импульс для развития их дела".

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2