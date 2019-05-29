Самарский филиал Россельхозбанка выступил партнером бизнес-форума "Линия Успеха"

Самарский региональный филиал АО "Россельхозбанк" стал партнером ежегодного бизнес-форума для предпринимателей "Линия Успеха". В течение дня предприниматели, ведущие российские бизнес-тренеры и эксперты принимали участие в тренингах, круглых столах, мастер-классах на актуальные темы. В форуме принял участие и лично Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Организатором мероприятия — региональное министерство экономического развития и инвестиций.

В пленарной части форума состоялась дискуссия по основным вопросам развития предпринимательства. Участники дискуссии обсудили вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также другие актуальные темы. Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на территории Самарской области.

Россельхозбанк представил специальные продукты для малого и микробизнеса. Кредитные программы оптимизированы под потребности небольших предприятий. Программами Банка уже активно пользуются предприниматели самых разных видов бизнеса: торговли, автоперевозок, производства кондитерских и хлебобулочных изделий.

"Форум — значимое событие для начинающих предпринимателей, поэтому Самарский филиал Россельхозбанка, среди основных приоритетов которого поддержка малого бизнеса, выступил его партнером, — отметил директор Самарского РФ АО Россельхозбанк Раиль Багдалов. — В этом году филиал выдал малому и среднему бизнесу более 945 млн рублей. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Любому бизнесу на разных этапах необходимо финансирование, и мы надеемся, что предложения Россельхозбанка окажутся полезными всем участникам форума и придадут хороший импульс для развития их дела".