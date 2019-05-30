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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина вышла во второй круг "Ролан Гаррос" в парном разряде

ПАРИЖ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, сообщает championat.com. На старте соревнований они обыграли румынку Андреа Миту и Юлию Путинцеву из Казахстана со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Дарья и Анетт ни разу не подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали семь из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре брейка.

За выход в третий круг Касаткина и Контавейт поспорят с победительницами матча Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй, 8) — Катерина Козлова (Украина)/Александра Панова (Россия).

Напомним, в одиночном разряде турнира Касаткина также успешно преодолела первый круг соревнований, обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини (Q) со счетом 6:2, 6:3. За выход в третий круг она поспорит с Моникой Пуиг (Пуэрто-Рико) 

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