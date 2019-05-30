Третье агентство с начала 2019 года повысило рейтинг банка "Открытие"

Вслед за "Эксперт РА" и Moodyʼs, Российское рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка "Открытие". Рейтинг повышен на одну ступень, до уровня АА-(RU), прогноз "Стабильный".

Свое решение аналитики АКРА обосновали усилением системной значимости банка, укреплением его рыночных позиций и высокой степенью поддержки со стороны ключевого акционера — Банка России.

В феврале 2019 года международное рейтинговое агентство Moodyʼs подняло долгосрочные рейтинги банка "Открытие" сразу на две ступени до уровня Ba2. В апреле российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" также повысило рейтинг кредитоспособности банка "Открытие" на две ступени до уровня ruAA-.

Аналитики АКРА отмечают, что группа "Открытие" сумела существенно укрепить свои позиции в российской банковской системе благодаря активному росту кредитного портфеля и привлечению средств клиентов.

Важным фактором в пользу повышения рейтинга по оценкам АКРА стало завершение процесса присоединения БИНБАНКа, консолидация пенсионных и страховых активов группы "Открытие", а также передача значительного объема проблемных активов группы в банк непрофильных активов.

Аналитики АКРА также подчеркивают, что дополнительным гарантом надежности кредитной организации является возможность государства в лице ЦБ РФ определять стратегические направления развития банка "Открытие". Отмечается, что реализация намеченной стратегии позволит группе "Открытие" стать в перспективе важным элементом развития национальной экономики.

В своем заключении АКРА отметила улучшение качества активов, адекватную позицию банка по капиталу, фондированию и ликвидности, сильную франшизу в сфере кредитования и операционного обслуживания юридических и физических лиц, а также достаточно высокую диверсификацию операционного дохода.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года группа банка "Открытие" заработала 23,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.