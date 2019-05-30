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В Россельхозбанке стартует акция по ипотеке "Мечты сбываются"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк запустил акцию "Мечты сбываются" по ипотечному кредитованию. Теперь оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, можно по специальной ставке от 9,7% годовых c первоначальным взносом 20%. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования — до 30 лет.

Акция действует до 30 июня (включительно) 2019 года. Подробности акции "Мечты сбываются" и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

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