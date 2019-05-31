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Самарский филиал Россельхозбанка на 38% увеличил объем кредитования МСБ

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал Россельхозбанка продолжает активную работу по поддержке малого бизнеса. За пять месяцев текущего года филиал выдал предприятиям малого и среднего бизнеса более 946 млн рублей, что на 38% более чем за аналогичную дату прошлого года. Следует отметить, что 550 млн рублей составили договоры по льготной ставке кредитования.

В Россельхозбанке действует более 15 программ кредитования бизнеса, которые учитывают реальные потребности организаций. Также банк предлагает предпринимателям полный комплекс услуг, включая расчётно-кассовое обслуживание, депозиты, зарплатные проекты, банковские гарантии.

"Россельхозбанк уделяет большое внимание развитию предприятий малого и среднего бизнеса, предлагая клиентам данного сегмента не только финансовые продукты и услуги, но и оказывая предпринимателям информационную и консультационную поддержку", — отметил директор филиала Раиль Багдалов.

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