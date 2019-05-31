На учениях силовики освободили заложников в здании администрации Куйбышевского района

В среду и четверг, 29 и 30 мая, оперативный штаб в Самарской области провел тактико-специальное учение по отработке действий при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах массового пребывания людей, реагированию на преступления с использованием огнестрельного оружия, взрывных устройств, большегрузного транспорта и химически-опасных веществ. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Учение проводилось в соответствии с утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом "Планом проведения антитеррористических учений на 2019 год".

Участие в учении принимали УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСИН, СУ СК России по Самарской области, Управление Росгвардии по Самарской области, ЦССИ ФСО России в Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области, департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области, а также администрации Самары.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность условных преступников. В рамках условно введенного руководителем оперативного штаба — начальником УФСБ России по Самарской области режима контртеррористической операции участниками учения отработан комплекс мероприятий по освобождению условных заложников и нейтрализации преступников в здании администрации Куйбышевского района Самары.

"Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера", — отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.