16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стали известны имена претендентов на кресла зампредов облсуда Полицейских, уволенных после жалоб в ФСБ на начальство, вернут на работу В Самарской области более 14,5 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в регионе возглавил Евгений Нечаев

Федеральная власть Власть и политика

На учениях силовики освободили заложников в здании администрации Куйбышевского района

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати

В среду и четверг, 29 и 30 мая, оперативный штаб в Самарской области провел тактико-специальное учение по отработке действий при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах массового пребывания людей, реагированию на преступления с использованием огнестрельного оружия, взрывных устройств, большегрузного транспорта и химически-опасных веществ. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Учение проводилось в соответствии с утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом "Планом проведения антитеррористических учений на 2019 год".

Участие в учении принимали УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСИН, СУ СК России по Самарской области, Управление Росгвардии по Самарской области, ЦССИ ФСО России в Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области, департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области, а также администрации Самары.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность условных преступников. В рамках условно введенного руководителем оперативного штаба — начальником УФСБ России по Самарской области режима контртеррористической операции участниками учения отработан комплекс мероприятий по освобождению условных заложников и нейтрализации преступников в здании администрации Куйбышевского района Самары.

"Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера", — отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2