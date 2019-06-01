16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Идеи молодых специалистов внедряют в производство Талант и креатив молодых специалистов КНПЗ помогли достойно выступить на научно-технической конференции "Зеленая весна" преобразила город нефтепереработчиков Ветеранов войны и тружеников тыла поздравили с 9 Мая Создатель ГК "Петронефть" отрицает связь с компаниями, подозреваемыми в загрязнении нефти в "Дружбе"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на линейной части нефтепровода Кулешовка - Куйбышев и БКНС "Бугуруслан"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати

АО "Транснефть-Приволга" с 28 по 30 мая выполнило плановые ремонтные работы на блочно-комплектной насосной станции "Бугуруслан" и магистральном нефтепроводе Кулешовка - Куйбышев.

Работы выполнены специалистами ремонтно-эксплуатационных служб Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений.

На БКНС "Бугуруслан" в течение 72 часов проведена замена двух и средний ремонт одного обратного клапана. Работы проведены при сниженных режимах транспортировки нефти по участку Нурлино - Самара магистрального нефтепровода Нижневартовск - Курган - Куйбышев.

На участке от 0 до 53 км МН Кулешовка - Куйбышев вырезаны пять дефектов на линейной части. Работы выполнены в течение 48 часов без снижения режима работы нефтепровода.

Мероприятия выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть-Приволга" с целью обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов.

Гид потребителя

Фото на сайте

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30