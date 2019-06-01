АО "Транснефть-Приволга" с 28 по 30 мая выполнило плановые ремонтные работы на блочно-комплектной насосной станции "Бугуруслан" и магистральном нефтепроводе Кулешовка - Куйбышев.

Работы выполнены специалистами ремонтно-эксплуатационных служб Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений.

На БКНС "Бугуруслан" в течение 72 часов проведена замена двух и средний ремонт одного обратного клапана. Работы проведены при сниженных режимах транспортировки нефти по участку Нурлино - Самара магистрального нефтепровода Нижневартовск - Курган - Куйбышев.

На участке от 0 до 53 км МН Кулешовка - Куйбышев вырезаны пять дефектов на линейной части. Работы выполнены в течение 48 часов без снижения режима работы нефтепровода.

Мероприятия выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть-Приволга" с целью обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов.