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Баскетбол Спорт

Игроки БК "Самара" получат 2,5 млн рублей от губернатора

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Азаров подписал постановление о поощрении спортсменов, тренеров и сотрудников баскетбольного клуба "Самара" за победу в чемпионате России "Суперлига - Первый дивизион".

В поощрение входят 2,5 млн руб. из бюджетного ассигнования резервного фонда губернатора и ноутбук Apple MacBook Pro за 320 тыс. рублей.

Самые большие премии - 300 тыс. руб. - получат тренер Игорь Грачев, капитан команды Антон Глазунов и лучший бомбардир финального матча Владимир Пичкуров. В итоговой игре результативными бомбардирами стали и Максим Дыбовский, и Игорь Смыгин - им причитается по 250 тыс. рублей. Остальные премии варьируются от 200 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, в финальной игре первого дивизиона мужской Суперлиги БК "Самара" одержал победу над питерским "Спартаком".

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