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Россельхозбанк объявляет акцию "Будь онлайн"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам "Будь онлайн". При оформлении кредита с помощью системы дистанционного банковского обслуживания "Интернет-Банк" и "Мобильный банк", а также через официальный сайт РСХБ в сети Интернет клиентам будет снижена процентная ставка до 0,5% годовых.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, пенсионные кредиты и кредит на рефинансирование.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года (включительно).

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО "Россельхозбанк" можно на официальном сайте банка.

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