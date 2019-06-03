Россельхозбанк объявляет акцию "Будь онлайн"

Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам "Будь онлайн". При оформлении кредита с помощью системы дистанционного банковского обслуживания "Интернет-Банк" и "Мобильный банк", а также через официальный сайт РСХБ в сети Интернет клиентам будет снижена процентная ставка до 0,5% годовых.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, пенсионные кредиты и кредит на рефинансирование. Акция продлится до 31 декабря 2019 года (включительно). Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО "Россельхозбанк" можно на официальном сайте банка.