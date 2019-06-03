16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В МВД РФ направлены материалы о выводе активов РТС-Банка Банк "Открытие" доказал эффективность нового механизма санации Сбербанк поможет предпринимателям Самарской области выйти на международный рынок Арбитражный суд признал банкротом тольяттинский РТС-Банк Банк "Приоритет" лишился права требовать возврата 124 млн руб. с Виктора Развеева

Банки Финансы

Борис Листов награжден почетным знаком Ассоциации банков России

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати

Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов награждён почетным знаком Ассоциации "Россия" за вклад в развитие банковского сектора Российской Федерации и личный вклад в укрепление Ассоциации. Награждение состоялось на Съезде Ассоциации банков России "Банки. Финансовая стабильность. Экономический рост".

В мероприятии принимали участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, руководители банков и компаний. Ключевыми темами обсуждения стали устойчивое развитие российского финансового сектора, совершенствование нормативно-правовой базы и меры по стимулированию конкуренции на банковском рынке в условиях развития цифровых технологий.

Резюмируя выступления участников Съезда, Эльвира Набиулллина отметила, что в России финансовый сектор является фактором экономического роста. В настоящее время на рынке наблюдается высокий рост кредитования физических лиц, который может нести в будущем социальные риски. Банк России в 2020 году пересмотрит подходы к оценке кредитного риска. Глава ЦБ подробно остановилась на вопросах развития системы быстрых платежей, внедрения эскроу счетов, отказа от требований к капиталу банка при допуске к государственным программам и подходах к формированию рейтингов банков, а также отметила важность инвентаризации регуляторных требований для исключения их наслоения.

"Реализованные Банком России меры по усилению эффективного надзора в финансовом секторе и укреплению капитальной базы банков способствовали росту устойчивости финансовой системы страны. Во многом это стало возможно благодаря открытому диалогу между банковским сообществом и ЦБ. Россельхозбанк принимает активное участие в обсуждении законотворческих инициатив и проектах Ассоциации банков России, которая консолидирует позицию участников рынка. Уверен, что для дальнейшего развития рынка и конкуренции в секторе необходимо укреплять коммуникации между финансовыми организациями и Центральным Банком РФ. АБР в этом процессе выступает основным защитником интересов банковского рынка, предоставляя регулятору качественную обратную связь от участников отрасли", — подчеркнул глава РСХБ Борис Листов.

АО "Россельхозбанк" является членом Ассоциации российских банков с 16 июля 2008 года.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30