Борис Листов награжден почетным знаком Ассоциации банков России

Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов награждён почетным знаком Ассоциации "Россия" за вклад в развитие банковского сектора Российской Федерации и личный вклад в укрепление Ассоциации. Награждение состоялось на Съезде Ассоциации банков России "Банки. Финансовая стабильность. Экономический рост".

В мероприятии принимали участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, руководители банков и компаний. Ключевыми темами обсуждения стали устойчивое развитие российского финансового сектора, совершенствование нормативно-правовой базы и меры по стимулированию конкуренции на банковском рынке в условиях развития цифровых технологий.

Резюмируя выступления участников Съезда, Эльвира Набиулллина отметила, что в России финансовый сектор является фактором экономического роста. В настоящее время на рынке наблюдается высокий рост кредитования физических лиц, который может нести в будущем социальные риски. Банк России в 2020 году пересмотрит подходы к оценке кредитного риска. Глава ЦБ подробно остановилась на вопросах развития системы быстрых платежей, внедрения эскроу счетов, отказа от требований к капиталу банка при допуске к государственным программам и подходах к формированию рейтингов банков, а также отметила важность инвентаризации регуляторных требований для исключения их наслоения.

"Реализованные Банком России меры по усилению эффективного надзора в финансовом секторе и укреплению капитальной базы банков способствовали росту устойчивости финансовой системы страны. Во многом это стало возможно благодаря открытому диалогу между банковским сообществом и ЦБ. Россельхозбанк принимает активное участие в обсуждении законотворческих инициатив и проектах Ассоциации банков России, которая консолидирует позицию участников рынка. Уверен, что для дальнейшего развития рынка и конкуренции в секторе необходимо укреплять коммуникации между финансовыми организациями и Центральным Банком РФ. АБР в этом процессе выступает основным защитником интересов банковского рынка, предоставляя регулятору качественную обратную связь от участников отрасли", — подчеркнул глава РСХБ Борис Листов.

АО "Россельхозбанк" является членом Ассоциации российских банков с 16 июля 2008 года.