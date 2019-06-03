В областном художественном музее состоится встреча с Василием Церетели

В Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) 5 июня в 14:00 состоится встреча вице-президента, академика Российской академии художеств, исполнительного директора Московского музея современного искусства, председателя жюри Открытого регионального конкурса-выставки творческих работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству образовательных учреждений профессионального и высшего образования "Во славу земли Самарской" Василия Церетели с молодежью (участниками конкурса).

Старт конкурсу-выставке 26 февраля 2019 г. дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Активно участвовал в организации и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Основная идея конкурса - изображение истории Самарского края на живописных полотнах.

В жюри вошли профессионалы не только из Самары, но и из других регионов. Экспертную комиссию возглавил Василий Церетели.

Итоги конкурса подведут в сентябре 2019 г. - к Дню города. По итогам сформируют передвижные выставки во всех городах Самарской области. Победители получат уникальный шанс пройти стажировку в мастерской Зураба Церетели, а также получить абонементы на посещение Третьяковской галереи.