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Девелопмент Строительство и недвижимость

Покупать половину ТЦ "Парк Хаус" и землю под ним за 1,2 млрд руб. никто не захотел

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торги по продаже 28,68 тыс. кв. м площадей в самарском ТЦ "Парк Хаус", примерно того же размера земельный участок, который, согласно материалам суда, расположен под всем зданием торгового центра, признаны несостоявшимися.

Фото: Архив «ВН»

Эти объекты недвижимости были выставлены на продажу единым лотом вместе с более чем 200 позициями различного оборудования, техники, инструментов и одежды за 1,23 млрд руб. в рамках банкротства ООО "Арес Недвижимость".

Общество является собственником 28,6 тыс. кв. м в ТЦ "Парк Хаус" (общая площадь ТЦ — 55 тыс. кв. м), а также земельного участка почти того же размера, расположенного на пересечении Московского шоссе и ул. 22-го Партсъезда в Самаре.

Торги по продаже имущества ООО "Арес Недвижимость" в рамках его банкротства должны были состояться 28 мая, однако на них не поступило ни одной заявки. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Напомним, с требованием о признании "Арес Недвижимости" несостоятельной в Арбитражный суд Москвы летом 2017 г. обратился Райффайзенбанк, которому общество задолжало $52,77 млн (3,04 млрд руб.) по кредитному соглашению, заключенному в 2010 году.

Кредит предоставлялся как раз на покупку площадей в ТЦ "Парх Хаус", земли под ним и нежилого здания (спортивной раздевалки) на пересечении ул. 22-го Партсъезда и Московского шоссе (стадион "Искра", уточняется в определении суда). Все эти объекты были переданы Райффайзенбанку в качестве залога по кредитному соглашению.

В августе 2018 г. суд признал ООО "Арес Недвижимость" банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства.

В состав кредиторов "Арес Недвижимости" на данный момент, помимо Райффайзенбанка, входят также ООО "РентСервис" с суммой требований в размере 15,2 млн руб., ООО "ФинЭкс-Актив" (19,9 млн) и МП "Инженерные системы" (27,04 тыс.).
Согласно отчетам об оценке, опубликованным конкурсным управляющим "Арес Недвижимости" в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ), стоимость недвижимого имущества, находящегося в залоге у Райффайзенбанка, составляет около 1,5 млрд руб., мебели, техники и других товарно-материальных ценностей — 18,8 млн руб., основных средств — 8,08 млн руб., прочего имущества (компьютерная техника, инструменты, декоративные фигуры, одежда и обувь) — 1,66 млн рублей.

Кроме того, в ЕФРСБ опубликованы сведения о результатах инвентаризации имущества "Арес Недвижимости", согласно которым, у общества имеется дебеторская задолженность на 11,4 млн руб. и 106,3 млн руб. — на счетах.

Получить комментарии Евгения Ехлакова на момент публикации материала не удалось.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Арес Недвижимость" зарегистрировано в Москве. Выручка компании по итогам 2017 г. (более поздние сведения отсутствуют) составила 269,3 млн руб., чистая прибыль — 19 млн рублей. Собственниками общества являются Георгий Угрюмов (50%) и Биатт Инвесторс Групп Лтд. (50%). Георгий Угрюмов также входит в список аффилированных лиц АО "Райффайзенбанк" как относящийся "к группе лиц, к которой принадлежит банк".

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