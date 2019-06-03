Покупать половину ТЦ "Парк Хаус" и землю под ним за 1,2 млрд руб. никто не захотел

Торги по продаже 28,68 тыс. кв. м площадей в самарском ТЦ "Парк Хаус", примерно того же размера земельный участок, который, согласно материалам суда, расположен под всем зданием торгового центра, признаны несостоявшимися.

Эти объекты недвижимости были выставлены на продажу единым лотом вместе с более чем 200 позициями различного оборудования, техники, инструментов и одежды за 1,23 млрд руб. в рамках банкротства ООО "Арес Недвижимость".

Общество является собственником 28,6 тыс. кв. м в ТЦ "Парк Хаус" (общая площадь ТЦ — 55 тыс. кв. м), а также земельного участка почти того же размера, расположенного на пересечении Московского шоссе и ул. 22-го Партсъезда в Самаре.

Торги по продаже имущества ООО "Арес Недвижимость" в рамках его банкротства должны были состояться 28 мая, однако на них не поступило ни одной заявки. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Напомним, с требованием о признании "Арес Недвижимости" несостоятельной в Арбитражный суд Москвы летом 2017 г. обратился Райффайзенбанк, которому общество задолжало $52,77 млн (3,04 млрд руб.) по кредитному соглашению, заключенному в 2010 году.

Кредит предоставлялся как раз на покупку площадей в ТЦ "Парх Хаус", земли под ним и нежилого здания (спортивной раздевалки) на пересечении ул. 22-го Партсъезда и Московского шоссе (стадион "Искра", уточняется в определении суда). Все эти объекты были переданы Райффайзенбанку в качестве залога по кредитному соглашению.

В августе 2018 г. суд признал ООО "Арес Недвижимость" банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства.

В состав кредиторов "Арес Недвижимости" на данный момент, помимо Райффайзенбанка, входят также ООО "РентСервис" с суммой требований в размере 15,2 млн руб., ООО "ФинЭкс-Актив" (19,9 млн) и МП "Инженерные системы" (27,04 тыс.).

Согласно отчетам об оценке, опубликованным конкурсным управляющим "Арес Недвижимости" в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ), стоимость недвижимого имущества, находящегося в залоге у Райффайзенбанка, составляет около 1,5 млрд руб., мебели, техники и других товарно-материальных ценностей — 18,8 млн руб., основных средств — 8,08 млн руб., прочего имущества (компьютерная техника, инструменты, декоративные фигуры, одежда и обувь) — 1,66 млн рублей.

Кроме того, в ЕФРСБ опубликованы сведения о результатах инвентаризации имущества "Арес Недвижимости", согласно которым, у общества имеется дебеторская задолженность на 11,4 млн руб. и 106,3 млн руб. — на счетах.

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