Половину самарского ТЦ "Парк Хаус" выставили на продажу

В рамках банкротства ООО "Арес Недвижимость" на торги выставлено 28,68 тыс. кв. м площадей в самарском ТЦ "Парк Хаус", примерно такого же размера земельный участок под ним, а также более 200 позиций различного оборудования, техники, инструментов, одежды.

Как уточняется в объявлении о торгах, имущество продается единым лотом и классифицируется в качестве "предприятия как имущественного комплекса".

Общая стоимость лота оценена в 1,23 млрд рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 15 апреля до 24 мая 2019 года, сами торги назначены на 28 мая.

Почему закрылся самарский ТЦ "Парк Хаус" В среду, 29 августа, ТЦ "Парк Хаус" частично был закрыт как для посетителей, так и для сотрудников. Согласно опубликованным в Интернете сведениям, на двери здания торгового центра висела табличка "По техническим причинам торговый центр не работает 29 августа 2018 года".

Напомним, ООО "Арес Недвижимость" является собственником 28,6 тыс. кв. м в ТЦ "Парк Хаус" (общая площадь ТЦ — 55 тыс. кв. м), а также земельного участка почти того же размера, расположенного на пересечении Московского шоссе и ул. 22-го Партсъезда в Самаре.

С требованием о банкротстве ООО "Арес Недвижимость" в Арбитражный суд Москвы летом 2017 г. обратился Райффайзенбанк, которому общество задолжало $52,77 млн (3,04 млрд руб.) по кредитному соглашению, заключенному в 2010 году.

Кредит предоставлялся как раз на покупку площадей в ТЦ "Парх Хаус", земли под ним и нежилого здания (спортивной раздевалки) на пересечении ул. 22-го Партсъезда и Московского шоссе (стадион "Искра" — уточняется в определении суда). Те же объекты недвижимости были переданы Райффайзенбанку в качестве залога по кредитному соглашению.

В августе 2018 г. суд признал ООО "Арес Недвижимость" банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства.

В состав кредиторов "Арес Недвижимости" на данный момент, помимо Райффайзенбанка, входят также ООО "РентСервис" с суммой требований в размере 15,2 млн руб., ООО "ФинЭкс-Актив" (19,9 млн), МП "Инженерные системы" (27,04 тыс.).

Согласно отчетам об оценке, опубликованным конкурсным управляющим "Арес Недвижимости" в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ), стоимость недвижимого имущества, находящегося в залоге у Райффайзенбанка, составляет около 1,5 млрд руб., мебели, техники и других товарно-материальных ценностей — 18,8 млн руб., основных средств — 8,08 млн руб., прочего имущества (компьютерная техника, инструменты, декоративные фигуры, одежда и обувь) — 1,66 млн рублей.

Кроме того, в ЕФРСБ опубликованы сведения о результатах инвентаризации имущества "Арес Недвижимости", согласно которым у общества имеется дебиторская задолженность на 11,4 млн руб. и 106,3 млн руб. — на счетах.

В ноябре прошлого года конкурсный управляющий "Арес Недвижимости" Евгений Ехлаков уже анонсировал Волга Ньюс планы по продаже имущества должника единым лотом.