Стартовал новый благотворительный проект от Россельхозбанка по поддержке детей с ограниченными возможностями

В рамках праздничного мероприятия по вручению Всероссийской премии "Родительское спасибо" Самарский филиал Россельхозбанка презентовал новый благотворительный партнерский проект — платежную карту "Россельхозбанк-ВОРДИ". Проект реализован совместно с "Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов" (ВОРДИ) для оказания помощи детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающиеся в представлении своих интересов.

Церемония "Родительское спасибо", организатором которого выступило Региональное отделение ВОРДИ Самарской области, объединило социально ориентированные организации, благотворительные фонды Самарской области, родителей и опекунов особенных детей. Для участников и гостей церемонии была также организована концертно-развлекательная программа с конкурсами, играми, мастер-классами.

Заместитель директора Алексей Ларгин поздравил от банка всех участников мероприятия с праздником и рассказал об условиях и преимуществах новой карты "Россельхозбанк-ВОРДИ", выпущенной на базе двух платежных систем — "Мир" и JCB International. С каждой безналичной операции по карте РСХБ переведет 0,7% от суммы покупки в качестве пожертвования в ВОРДИ. Средства будут направлены на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

Карта "Россельхозбанк-ВОРДИ" имеет и ряд других преимуществ для своего владельца, среди которых — бесплатный выпуск и обслуживание в первый год использования именной карты, возможность участия в программах лояльности "Урожай" (1% от суммы покупок на бонусный счет в виде баллов) и "Привет Мир" (до 20% кешбэк за покупки у партнеров программы). Благодаря международной платежной системе JCB, картой можно расплачиваться за рубежом и пользоваться специальными скидками и предложениями от платежной системы.

В течение всего мероприятия специалисты банка проводили консультации для всех желающих, принимали заявления на выпуск карт "Россельхозбанк-ВОРДИ".

"Поддержка, безусловно, может быть разной, но обязательно должна быть системной. Россельхозбанк предложил именно такое взаимодействие. Программа "Россельхозбанк-ВОРДИ" позволяет без ущерба для семейного бюджета просто расплачиваясь картой в повседневной жизни делать наших детей еще счастливее", — прокомментировала Екатерина Сеницкая, председатель Регионального отделения ВОРДИ Самарской области.

"Совместный проект АО "Россельхозбанк" и ВОРДИ — пример взаимодействия бизнеса и некоммерческого сектора для решения социальных проблем. Это реальная помощь людям, которые в ней нуждаются, и простой способ реализовать её для каждого неравнодушного человека", — отметил заместитель директора Самарского РФ АО Россельхозбанк Алексей Ларгин.