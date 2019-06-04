"ОАТ" запустили процесс ликвидации ПХ "Автокомпоненты"

Тольяттинская группа "Объединенные автомобильные технологии" и близкий к ней "Скопинский автоагрегатный завод" банкротят управляющую компанию предприятий "ОАТ" — ООО "ПХ "Автокомпоненты", пишет "Самарское обозрение".

ООО "Промышленный холдинг "Автокомпоненты" зарегистрировано в 2007 г. в Тольятти, а его основной деятельностью значится управление холдинг-компаниями. В свое время ПХ выступал собственником ряда предприятий Группы "Объединенные автомобильные технологии": ООО "Димитровградский автоагрегатный завод", АО "Сердобский машиностроительный завод", ООО "Димитровградский завод светотехники", ООО "ОАТ Карго", ООО "Димитровградский завод порошковой металлургии" и ООО "Димитровградский инструментальный завод". По состоянию на 30 апреля 2019 г. "Автокомпоненты" все еще являлись учредителем АО "ДААЗ", АО "ОАТ", АО "СМЗ" и ООО "ДЗС".

В феврале 2018 г. у Группы "ОАТ" появился новый хозяин. Почти половину ее акций — 49% приобрело ПАО "КамАЗ". Официально автопроизводитель объяснил свой интерес возможностью уйти от импорта качественных компонентов, настроив их выпуск под собственные нужды на базе заводов "Объединенных автомобильных технологий". По факту катализатором данного процесса могла также выступить необходимость спасения крупнейшего игрока рынка. По оценкам аналитиков, на момент покупки группы КамАЗом чистая стоимость ее активов была отрицательной и составляла около 1 млрд рублей.

Летом 2018 г. "ОАТ" перерегистрировали ПХ "Автокомпоненты" в Татарстане. В ноябре 2018 г. генеральным директором холдинга "Объединенные автомобильные технологии" стал Сергей Урюпин.

Весной 2019 г. новое руководство "ОАТ" решило избавиться от ставшей не нужной компании "Промышленный холдинг "Автокомпоненты". По данным ее финансовой отчетности, каких-либо существенных оборотов за всю свою историю она не генерировала. Зато на ней всегда числились существенные убытки и долги группы. Чистую прибыль ПХ "Автокомпоненты" получил лишь однажды, в 2014 году. Тогда она равнялась 574,6 млн рублей. В 2015 г. компания вышла в минус на 71,4 млн руб., в 2016-м — на 2,9 млрд рублей. К концу 2017 г. чистый убыток общества составил 63,703 млн рублей. Наиболее внушительными при этом всегда оставались краткосрочные обязательства ПХ "Автокомпоненты". С 2013 по 2016 г. они колебались на уровне 9 млрд рублей. По итогам 2017 г. этот показатель составил 8,866 млрд рублей. Кому именно столько должны "Автокомпоненты", не сообщается.

Процесс ликвидации ПХ "Автокомпоненты" стартовал весной 2019 года. Руководителем ликвидационной комиссии назначили директора компании Маргариту Эрлих. А уже в мае компанию потребовало признать банкротом близкое к ней АО "Скопинский автоагрегатный завод". Основанием стал долг в размере 329,897 млн рублей. Каким образом он возник, неизвестно. В материалах дела эта информация пока не раскрывается. 14 мая Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление СААЗа. Уточнить, каким образом возник соответствующий долг и почему одно из предприятий Группы "ОАТ" оказалось вынуждено требовать банкротства ПХ "Автокомпоненты", не удалось. В пресс-службе холдинга не успели ответить на запрос "СО".