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Промсвязьбанк отменяет комиссию по новым тревел-картам "Мир" Premium Business для МСБ на три месяца

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк запускает акцию по премиальной тревел-карте "Мир" Premium Business: комиссия за обслуживание не будет взиматься в течение трех месяцев при условии оформления карт в июне.

В рамках бизнес-карты действуют сразу три программы лояльности. Так, Промсвязьбанк начисляет баллы в размере 1% за любые покупки, при этом стоимость 1 балла равна 1 рублю. Авиакомпания S7 Airlines начисляет баллами от 5% до 7% от суммы, потраченной на приобретение билетов на свои авиарейсы. Помимо этого, сотрудникам компании дополнительно начисляются мили S7 Priority, которые можно потратить на личные путешествия.

Кроме того, в карту включена страховка, которая действует по всему миру и подходит для оформления визы. Страховка распространяется на держателя карты, а также на его детей. Программа дополнительно покрывает задержку рейса и расходы по утрате или задержке багажа. Также держателям тревел-карты предоставляются услуги консьерж-сервиса, который предусматривает круглосуточное выполнение личных и деловых поручений. "Акция позволит клиентам провести тест-драйв продукта и на практике убедиться в его преимуществах. Оплачивая по карте бизнес-расходы, можно копить баллы на счет компании в программе S7 Profi, а затем тратить их на приобретение авиабилетов S7 Airlines и получение дополнительных услуг", — говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Акция распространяется на клиентов банка, которые оформят бизнес-карту в период с 1 по 30 июня 2019 года.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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