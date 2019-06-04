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Экономика и бизнес

Венчурный фонд Самарской области стал лауреатом премии Столыпина

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 мая в Москве прошло награждение победителей XV Международной премии в области финансов и экономики имени П.А. Столыпина "Время выбрало нас".

Премия вручается топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны, а также за успехи и достижения, которые имели высокое значение в развитии банковской системы и укреплении экономической стабильности России.

Венчурный фонд Самарской области признан лучшим в номинации "За привлечение частного капитала в инновационные проекты региона".

Венчурный фонд Самарской области создан при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в 2017 году, инвестирует до 20 млн руб. в стартапы ранних стадий. Согласно рейтингу, составленному Российской венчурной компанией в конце 2018 года, фонд вошел в десятку самых активных посевных фондов России, и стал самым активным региональным фондом страны, опередив по количеству сделок фонды Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области и других регионов. Управляющая компания фонда — YellowRockets специализируется на организации акселерационных программ для стартапов, сотрудничает с ведущими российскими и международными венчурными фондами, институтами развития, сообществами бизнес-ангелов и корпорациями.

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