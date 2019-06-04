Банк "Открытие" запустил программу "Друг"

Банк "Открытие" запустил новую программу лояльности "Друг". Главное преимущество программы — повышенный кэшбек до 11%.

Основу программы составляет обновленная флагманская карта Opencard банка "Открытие". Opencard позволяет накапливать бонусные рубли за покупки. Размер начисленных бонусных рублей может составить до 11% в зависимости от категории товаров и услуг, которую выберет клиент, и начисляется на сумму покупок по карте за отчетный месяц.

Клиент может выбрать в интернет-банке или мобильном предложении одну из пяти категорий:

До 3% за все покупки — категория "Друг все вернет"

До 11% за покупки в категории "АЗС и Транспорт" + до 1% за все остальное — категория "Друг поможет в пути"

До 11% за покупки в категории "Кафе и рестораны" + до 1% за все остальное — категория "Друг всегда угостит"

До 11% за покупки в категории "Аптеки и салоны красоты" + до 1% за все остальное — категория "Друг подарит заботу"

До 11% за покупки в категории "Отели и билеты" + до 1% за все остальное — категория "Друг откроет весь мир"

Категорию можно менять бесплатно раз в месяц в зависимости от текущих потребностей и предпочтений.

Накопленные бонусные рубли не сгорают, их можно конвертировать в реальные деньги и компенсировать бонусными рублями свои покупки, совершенные по карте.

Дополнительно всем клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, а также снятие наличных в банкоматах любых банков и пополнение счета, в том числе с помощью перевода с карт других банков, без комиссий. Все указанные преимущества доступны для владельцев Opencard без каких-либо дополнительных условий.

Карта выпускает на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР и может быть дебетовой либо кредитной.

В ближайшем будущем "Открытие" планирует развивать программу и значительно расширить возможности "Друга": она не будет ограничиваться исключительно карточным продуктом и охватит всю продуктовую линейку банка.

"Новая программа лояльности позволит нам накапливать и анализировать опыт общения клиента с банком. Таким образом, мы получим возможность прогнозировать поведение пользователей, своевременно предлагая им свою помощь. Потому мы и назвали нашу новую программу лояльности "Друг", — говорит Вениамин Полянцев, заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка "Открытие". — Благодаря "Другу" в перспективе мы сможем значительно нарастить кросс-продажи и, уверен, стать основным расчетным банком для большинства наших клиентов".