В Самаре пройдет ИТ-митап по бизнес-аналитике

8 июня в рамках ВолгаФеста на площадке Регионального центра инноваций StartupSamara продет IT-митап по машинному обучению и бизнес-аналитике. Приглашенный эксперт - Дмитрий Щегрикович. Участники обсудят основные сложности использования моделей машинного обучения для описания поведения пользователей, а также результаты аналитики реальных кейсов.
Митап будет полезен руководителям отделов аналитики, а также начинающим и опытным аналитикам. Вместе со спикером участники изучат модели сегментации пользователей, модели предсказания ухода пользователей с сайта и модели оценки качества привлеченных пользователей.
Спикером выступит Дмитрий Щегрикович - эксперт по аналитическим данным, доцент кафедры интеллектуальных систем Белорусского государственного университета (БГУ), кандидат физико-математических наук в области экспериментальной физики. Дмитрий уже более восьми лет работает в индустрии, четыре года из которых проработал аналитиком в крупной компании по разработке игр.
Мероприятие бесплатное, обязательная регистрация: startupsamara.timepad.ru.
Последние комментарии
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