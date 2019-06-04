В Самаре пройдет ИТ-митап по бизнес-аналитике

8 июня в рамках ВолгаФеста на площадке Регионального центра инноваций StartupSamara продет IT-митап по машинному обучению и бизнес-аналитике. Приглашенный эксперт - Дмитрий Щегрикович. Участники обсудят основные сложности использования моделей машинного обучения для описания поведения пользователей, а также результаты аналитики реальных кейсов.

Митап будет полезен руководителям отделов аналитики, а также начинающим и опытным аналитикам. Вместе со спикером участники изучат модели сегментации пользователей, модели предсказания ухода пользователей с сайта и модели оценки качества привлеченных пользователей.

Спикером выступит Дмитрий Щегрикович - эксперт по аналитическим данным, доцент кафедры интеллектуальных систем Белорусского государственного университета (БГУ), кандидат физико-математических наук в области экспериментальной физики. Дмитрий уже более восьми лет работает в индустрии, четыре года из которых проработал аналитиком в крупной компании по разработке игр.

Мероприятие бесплатное, обязательная регистрация: startupsamara.timepad.ru.