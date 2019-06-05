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Здравоохранение Общество

Областной Роспотребнадзор изъял с прилавков 19 тонн молочной продукции с кишечной палочкой

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе осуществления контроля за безопасностью молока и молочной продукции Управлением Роспотребнадзора по Самарской области за I квартал 2019 г. с прилавков региона изъято 19 тонн продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за указанный период специалисты исследовали около 69 тыс. проб "молочки" на соответствие установленным требованиям, в том числе с применением высокотехнологичных методов лабораторного контроля, позволяющих обнаруживать химические вещества выше нормируемого минимального порога обнаружения, а также не заявленные производителем при изготовлении.

Доля исследованных проб молока и молочной продукции, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов составляет 4%.

По микробиологическим показателям (содержанию бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов и пр.) не соответствует гигиеническим нормативам около 3,5% исследованных проб молочной продукции.

Роспотребнадзор провел 6303 надзорных мероприятия в отношении предприятий, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции, из них в 840 проверках выявлены нарушения требований законодательства. По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий продукта.

По всем фактам выявленных нарушений ведомством приняты предусмотренные законодательством меры, в том числе наложены штрафы на общую сумму свыше 30 млн рублей.

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