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РСХБ видит экспортный потенциал агробизнеса СФО в малом и среднем бизнесе

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина приняла участие в селекторном совещании по вопросам развития производства и экспорта продукции АПК в Сибирском федеральном округе. В заседании участвовали полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и главы регионов округа.

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло напомнил, что "майским указом главы государства поручено увеличить к 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса до 45 миллиардов долларов. Это масштабная задача, решение которой требует скоординированных действий федеральных и региональных органов власти".

"К 2024 году округ увеличит экспорт сельхозпродукции более чем вдвое: с нынешних 917 миллионов долларов до почти 2 миллиардов долларов. Сегодня объем экспорта округа составляет 4% от общероссийского. К 2024 году эта доля должна возрасти до 5%", - заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Также глава Минсельхоза призвал представителей округа учитывать вклад, который способны внести в общие объемы экспорта небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. По его словам, с общей поддержкой на федеральном и региональном уровне они могут занять достойное место среди экспортеров российской сельхозпродукции.

По итогам мероприятия первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина отметила, что РСХБ уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, в том числе малым формам хозяйствования. Именно субъекты МСБ могут стать драйвером развития отечественного АПК и составить достойную конкуренцию на международном рынке.

"Россельхозбанк за 1 квартал 2019 года нарастил кредитный портфель АПК в МСБ до 264,1 миллиарда рублей. РСХБ - абсолютный лидер на рынке кредитования малых форм хозяйствования. В банке для этой категории клиентов созданы специальные продукты, множество партнерских программ, в том числе на приобретение техники. К примеру, в текущем году на покупку сельскохозяйственной техники было выдано фермерам вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. У МФХ есть потенциал и ресурсы не только для дальнейшего развития бизнеса, но и для выхода на внешние рынки. Именно объединение позволит фермерам упростить задачи логистики и совместного продвижения продуктов на экспорт. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Минсельхозом России, чтобы добиться этих целей", - подчеркнула Ирина Жачкина.

За время работы РСХБ в Сибирском федеральном округе банк вложил в экономику субъектов порядка 1 трлн рублей, из них в АПК - более 600 млрд рублей. Только за четыре месяца 2019 года Россельхозбанк предоставил аграриям региона 14,5 млрд рублей.

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